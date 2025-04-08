SON DAKİKA | 'Daha buz dağının görünen kısmı' diye seslendi! Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Korkunun ecele faydası yok!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın gündeminde özellikle Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB soruşturmaları, devamında gerçekleşen eylem ve boykotlar ile CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları vardı.
"BAYRAM SEVİNCİMİZİ GÖLGELEYEN EN BÜYÜK ÜZÜNTÜ KAYNAĞIMIZ GAZZE'DEKİ KARDEŞLERİMİZE YÖNELİK SALDIRILAR"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Antalya Diplomasi Forumu'nda Gazze'yi ele alacağız. Şunu herkes bilsin anlasın ki Gazze'deki insanlık onuru İsrail tarafından açıkça çiğnenirken biz oradaki kardeşlerimize asla sırtımızı dönmeyiz. Siyonist lobi karşısından eğilmeyecek ve bükülmeyeceğiz. Türkiye olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızın yenilmesine göz yumarız.
"SİYASETTE VANDALLIĞA YER YOKTUR"
- Bizim soğunkanlı tutumumuzu zayıflık işareti olarak algıladılar. Siyasette düşman yoktur rakip vardır. Siyasette husumet değil rekabet vardır. Siyaset medeniyetin simgesidir. Kavga, kargaşa gerilim siyasetin değil barbarlığın sembolüdür. Siyasette hakarete, vandallığa özellikle küfre yer yoktur ve olamaz. Her kim siyasetin meşru kanalları ardında kadar açıkken sokaktan medet umuyor, sokağı adres gösteriyorsa kendini inkar ediyor demektir. CHP'nin içinde bulunduğu durum tam olarak da budur. CHP marjinal bir örgüt gibi hareket etmektedir.
- Türkiye son 3 haftada yaşananlar topyekün bir saldırıya evrilmiştir. Linç listelerinde hedef gösterilen yerli ve milli işletmeler, ana muhalefetin kara gömleğine dönüşen marjinal sol örgütler tarafından taciz ve tehdit edilmiştir.
"DAHA BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ"
- Yargı mensuplarımıza parmak sallayarak İstanbul'a çöreklenen suç örgütlerinin üzerini örtmeye çalışmıştır. Yaşananlar yan kesicilerin adalete hesap vermesinden ibarettir. Aslında CHP yönetimi de bağırarak üstünü kapayamayacaklarının farkındadır. Şimdiye kadar yansıyanların buz dağının görünen yüzü olduğunu onlar da çok iyi biliyor. İstanbul'daki yolsuzluğu CHP yönetimi bal gibi biliyor. Telaşla suç bastırma yöntemine gitmenin sebepleri budur.
"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"
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CHP genel başkanına şunu demek istiyorum; Korkunun, paniğin, telaşın ecele faydası yoktur. Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir. Adalete engel olamazsınız. Ne yaparsanız yapın, o kirli elleri kırmak Türk milleti adına yargının boynunun borcudur. Bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı zamanla daha net görülecektir.
- Tüm bu yaşananların CHP'li seçmenin de içine sinmediğine inanıyorum. Milletine karşı kibirli, Batı karşısında aciz böyle bir şahıs CHP'nin başında olduğu müddetçe biz başarılarımıza yenilerini eklemeye devam ederiz. CHP'nin ve genel başkanının bu savrulmalarından biz partimiz adına asla rahatsız değiliz. Bizim üzüntümüz sadece milletimiz ve demokrasi için.
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Milletimiz son 80 yılda darbe ve cunta dönemleri hariç bunlara iktidar yüzü göstermedi, hiçbir zaman bunlara itimat etmedi, ikiyüzlü tavırlarına asla kanmadı. CHP'nin ikiyüzlü siyaseti karşısında Anadolu irfanı her seferinde galip geldi.
- Belediyelere sokak hayvanları düzenlemesi çerçevesinde sokakları güvenli hale getirmesini hatırlatıyorum.