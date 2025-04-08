SON DAKİKA | 'Daha buz dağının görünen kısmı' diye seslendi! Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Korkunun ecele faydası yok!

CHP genel başkanına şunu demek istiyorum; Korkunun, paniğin, telaşın ecele faydası yoktur. Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir. Adalete engel olamazsınız. Ne yaparsanız yapın, o kirli elleri kırmak Türk milleti adına yargının boynunun borcudur. Bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı zamanla daha net görülecektir.