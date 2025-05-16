SON DAKİKA | DEM Parti'nin 'Korucu' önerisine MSB'den yanıt: "Onlar gerçek kahramanlarımızdır"

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın fesih bildirisinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yaptığı açıklamada "Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir'' ifadelerini kullanmasına yanıt verdi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'KORUCULARIMIZ MÜCADELENİN GERÇEK KAHRAMANLARIDIR'

"Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır.

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"BEYHUDE BİR ÇABA"

Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir."

DEM PARTİ'NİN ÖNERİSİ KORUCULARI KIZDIRMIŞTI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muş'ta çiftçilerle buluştuğu törende yaptığı açıklamalarda korucuları kızdıracak ifadeler kullanmıştı.

Korucular için 'yeni bir öneride' bulunduğunu belirten Bakırhan, "Çoban desteği sağlasınlar, insanlar köyüne geliyor. Zaten 4 tane ineği var, bir çoban tutsa bütün kazancını ona vermek zorunda. Korucu arkadaşlar inşallah işsiz kalmayacak. Çatışma silah bittiyse dünya kadar korucu var, bunu öneri olarak da sunuyorum. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir. Köyde kendi insanını ezmeye yerine, silah çekme yerine köyde hayvan baksın." demişti.