Son dakika| Deprem fırtınası devam ediyor: Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi: Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 23.03’te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sındırgı'da bugün 4 üzeri iki sarsıntı daha yaşanmıştı.

Cansu Akalp

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.03'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 6.93 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika| Deprem fırtınası devam ediyor: Balıkesir de 4.5 büyüklüğünde deprem! 1

12.41'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Sındırgı ilçesinde saat 12.41'de de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 9,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

20.08'DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BALIKESİR VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığı ve olumsuz bir durumun olmadığı bilgisini verdi.

Ustaoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirtti.

Sındırgı Belediyesi çalışanlarından Erhan Dayı da bugün belediyede nöbetçi olarak görevli olduğunu dile getirerek, "Sarsıntıyı ciddi bir şekilde hissettim. Can güvenliğim açısından sarsıntı olur olmaz kendimi dışarı attım. Allah beterinden korusun." ifadesini kullandı.

