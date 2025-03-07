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  4. Son dakika | Donald Trump'tan 'nükleer' rest! Hamaney'e gönderdiği mektubu açıkladı: "İran adına çok tatsız olur"

Son dakika | Donald Trump'tan 'nükleer' rest! Hamaney'e gönderdiği mektubu açıkladı: "İran adına çok tatsız olur"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
07.03.2025 15:26
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Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump yine çok konuşulacak bir açıklamayla dünya gündemine damga vurdu. Bu seferki konu nükleer silah! İran lideri Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklayan Trump rest çekti, "Görüşmezlerse onlar adına çok tatsız olur" dedi.

Son dakika | Donald Trump'tan 'nükleer' rest! Hamaney'e gönderdiği mektubu açıkladı: "İran adına çok tatsız olur"

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer silah programı anlaşması yapmak istediğini söyledi ve dün İran'a bir mektup göndererek müzakere edeceklerini umduğunu belirtti.

HAMANEY'E SESLENDİ

Mektubun İran dini lideri Ali Hamaney'e hitaben yazıldığı ve Trump'ın müzakere arzusunu dile getirdiği bildirildi.

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Hamaney

"İRAN ADINA ÇOK TATSIZ OLUR"

Konuyla ilgili bugün Fox Business Network'te yayınlanan bir röportajında yorum yapan Trump “İran müzakere etmezse, bu onlar için çok tatsız olacak. İran nükleer silah sahibi olamaz. Başka seçenekler de mevcut” diye konuştu.

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RUSYA, ABD-İRAN ARASINDA ARABULUCULUĞA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Rusya'nın son dönemde, İran'ın nükleer programıyla ilgili Washington ve Tahran arasındaki gerilimde arabuluculuk rolü üstlenme talebi, Moskova'nın İran'ın nükleer programının temellerini attığı ve yıllardır bu alanda ülkeyle yakın işbirliği içinde olduğu gerçeğini yeniden gündeme getirdi.

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AA'nın aktardığına göre; Rusya'nın, ABD ile İran arasında nükleer program görüşmelerinde arabuluculuk yapabileceğine dair haber ise ilk olarak ABD medyasında yer buldu. Bu iddialar, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin 3 Mart'ta Tahran'da düzenlediği basın toplantısında da gündeme geldi. Bekayi, ABD ile Rusya liderleri arasında görüşmelerde İran'ın nükleer konusunun da görüşülmesinin doğal olduğunu belirterek, "Rus dostlarımız mutlaka bizimle istişare etmeden İran nükleer meselesi hakkında adım atmayacaklarını iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Konu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a da soruldu. Peskov, İran'ın nükleer programına ilişkin sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve Rusya'nın bu sürece katkı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Böylece Rusya'nın İran'ın nükleer programı ile ilgili ABD ve İran arasındaki gerilimde arabuluculuk rolü üstlenme talebi, Moskova'nın İran'ın nükleer programının temellerini attığı ve uzun yıllardır bu alanda İran ile yakın işbirliği içinde olduğu gerçeğini de yeniden gündeme getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump nükleer silah Ali Hamaney
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