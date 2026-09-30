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SON DAKİKA | Dubai-Tel Aviv uçağı uçağı kaçırıldı mı? İsrail: "Pilotlar kavga etti"

Son dakika haberi: Dubai'den Tel Aviv'e sefer yapan ve içerisinde 150'den fazla kişinin bulunduğu yolcu uçağı kaçırılma koduyla acil durum sinyali verdi. Savaş uçakları peş peşe havalandı. İsrail'den ise uçak kaçırma eylemi olmadığı, pilotların kavga ettiği açıklaması geldi. Uçağın Suudi Arabistan'a indiği öğrenildi.

SON DAKİKA | Dubai-Tel Aviv uçağı uçağı kaçırıldı mı? İsrail: "Pilotlar kavga etti"
Devrim Karadağ

Son dakika: İsrail hava sahasında sabah saatlerinde olağanüstü hareketlilik yaşandı. 174 yolcuyla Dubai'den Tel Aviv'e ilerleyen Flydubai uçağının acil durum sinyali vermesinin ardından rotasını aniden tersine çevirmesi, kaçırılma şüphesini gündeme getirdi.

ACİL KOD VERİLDİ, SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Uçağın önce 7700 genel acil durum kodunu, ardından İsrail basınına göre uçak kaçırma veya "yasa dışı müdahale" durumlarında kullanılan 7500 kodunu iletmesi üzerine İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları havalandırıldı.

SON DAKİKA | Dubai-Tel Aviv uçağı uçağı kaçırıldı mı? İsrail: "Pilotlar kavga etti" 1

SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELDİ

Uçuş takip platformu Flightradar24'te uçağın Suudi Arabistan hava sahasına dönerek irtifa kaybettiği görüldü.

SON DAKİKA | Dubai-Tel Aviv uçağı uçağı kaçırıldı mı? İsrail: "Pilotlar kavga etti" 2

Uçağın yaklaşık 15 bin feet seviyesinde ilerlediği takip edilirken bir süre sonra canlı uçuş takibinden kaybolduğu aktarıldı.

SON DAKİKA | Dubai-Tel Aviv uçağı uçağı kaçırıldı mı? İsrail: "Pilotlar kavga etti" 3

İsrail'de alarm seviyesinin yükselmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı İsrael Katz acil güvenlik toplantısı düzenledi.

"PİLOTLAR KAVGA ETTİ, OLAY KAÇIRMA DEĞİL"

İsrail'den gelen son açıklamada, olayın uçak kaçırma olmadığı, pilotların kavga ettiği belirtildi.

UÇAK İNİŞ YAPTI

Dünyayı alarma geçiren söz konusu uçak, Suudi Arabistan'a iniş yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail uçak son dakika
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yere çakılsın inşallah
inşallah o kadar mahsum insanların canını aldınız inşallah daha beter olurlar
masum insanlar ölmemeli ölmesin
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