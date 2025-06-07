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Son dakika... Gökçeada açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem! Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi

Son dakika haberi... AFAD'ın verilerine göre Gökçeada açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi. Öte yandan bölgede artçı sarsıntı da meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. 3,9 ve 3,3 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı meydana geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıklamada bulundu. Ercan, "Deprem Kuzey Marmarayı, Ege Kıyılarımızı etkilemez. Sıkıntı yok" dedi.

Son dakika... Gökçeada açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem! Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi
Melih Kadir Yılmaz

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Gökçeada açıklarında saat 15:46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre altında yaşandı.

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ARTÇI SARSINTILAR YAŞANDI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak kayıtlara geçti. Derinliğinin ise 12.2 kilometre olduğu bildirildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre bölgede artçı sarsıntı da meydana geldi. İlk depremin ardından 3,9 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede 3,9'luk artçı sarsıntının ardından da 3,3'lük bir artçı deprem meydana geldi.

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"KUZEY MARMARAYI, EGE KIYILARIMIZI ETKİLEMEZ"

Öte yandan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremle ilgili olarak açıklamada bulundu. Ercan, "Kuzey Anadolu Kırığının Ege Denizi batısında Selanik Akrotrios Yarımadasında M5,4-M5,7 büyüklüğünde olan deprem Kuzey Marmarayı, Ege Kıyılarımızı etkilemez. Sıkıntı yok. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Edirne
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