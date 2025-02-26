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  4. Ege Denizi'nde deprem meydana geldi! 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı 7 kilometre derinlikte ölçüldü

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi! 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı 7 kilometre derinlikte ölçüldü

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.02.2025 15:30
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Ege Denizi'nde saat 15.04'te, büyüklüğü 4,1 olan bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi! 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı 7 kilometre derinlikte ölçüldü

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 15.04'te Ege Denizi merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin derinliğinin 7 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.

AFAD SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI:

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Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi
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