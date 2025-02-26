Ege Denizi'nde deprem meydana geldi! 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı 7 kilometre derinlikte ölçüldü

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.
Buna göre, saat 15.04'te Ege Denizi merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin derinliğinin 7 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 26, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-26
Saat:15:04:29 TSİ
Enlem:36.40694 N
Boylam:25.77722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ezu3PvaZmj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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