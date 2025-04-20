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Son dakika | Ehliyet affı iddiasına son noktayı koydu! Tüm sürücüleri ilgilendiren açıklama: "Asla geri adım atmayacağız"

Son dakika haberi: Sürücü affı veya bir başka adıyla ehliyet affı mı geliyor? İddianın gündeme gelmesinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önemli bir açıklama yaptı. Bugün itibarıyla “ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen” sürücü sayısını açıklayan Yerlikaya iddiaya "kesinlikle" diyerek yanıt verdi.

Son dakika | Ehliyet affı iddiasına son noktayı koydu! Tüm sürücüleri ilgilendiren açıklama: "Asla geri adım atmayacağız"

Son dakika haberi: 500 bin sürücü alkol ya da uyuşturucuyla araç kullanmaktan ehliyetinden oldu! Drift yapan, aracına çakar taktıran, kırmızı ışık ihlali gibi nedenlerle ehliyetine geçici olarak el konan sürücülerin sayısı ise bu rakama oranla hayli az. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "sürücü affı" iddiasına yanıt verirken ehliyetler hakkında açıklama yaptı.

EHLİYET AFFI MI GELİYOR? YERLİKAYA YANITLADI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yerlikaya "Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim: “Sürücü affı” konusu, kesinlikle gündemimizde yok!" diyerek tartışmaya son noktayı koydu.

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700 BİNE YAKIN SÜRÜCÜ EHLİYETİNDEN OLDU

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre 19 Nisan 2025 itibari ile “ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen” sürücü sayısı 689 bin 946.

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SÜRÜCÜLERİN EHLİYETLERİ NEDEN ALINDI?

Sürücülerin ehliyetlerinin geçici olarak neden alındığı bilgisini paylaşan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Çünkü; 499 bin 88 sürücünün ehliyeti,

  • Alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları,
  • Alkol ölçüm testini reddettikleri için;

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28 bin 461 sürücünün ehliyeti,

  • 1 yıl içerisinde 100 ceza puanı doldurdukları,
  • 1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yaptıkları,
  • 3 kez kırmızı ışık ihlali yaptıkları,
  • Drift yaptıkları ve
  • Kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurdukları için;

162 bin 397 sürücünün belgesi ise;

  • Adli işlemler (ölümlü/yaralamalı trafik kazasına karışması, sağlık şartları vb.) nedeniyle geçici olarak geri alındı."

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"SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GEÇİCİ OLARAK GERİ ALMASINA NEDEN OLAN HER UYGULAMANIN ARKASINDA ÇOK NET BİR GERÇEK VAR"

Trafik güvenliği ve sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınmasıyla ilgili mesaj veren Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sürücü belgelerini geçici olarak geri almasına neden olan her uygulamanın arkasında çok net bir gerçek var. O da trafik güvenliğini hiçe sayan ağır ihlaller. Can ve mal kaybına neden olabilecek ciddi sorumsuzluklar. Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak. Aldığımız tedbirler, yollarımızda huzuru ve güvenliği sağlamak adına alınmış, hayatları koruma amacı taşıyan bir tedbirdir.

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"ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Yaptığımız her denetim, aldığımız her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir. Ve bu yüzden, Kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan, asla geri adım atmayacağız."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet
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