Son dakika: Ekrem İmamoğlu kararı öncesi herkes bu görüntüyü konuşuyor! Silivri Cezaevi önünde hareketlilik var: TOMA'lar sevk edildi

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. İmamoğlu ve 90 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adliyede bir grup avukatın içeri girmek istemesi üzerine gerginlik çıkmıştı.

İmamoğlu'nun savcılıktaki bir soruşturmadan ifadesi tamamlandı. İkinci soruşturmadan ifadesi de 00.21'de tamamlandı.

MARMARA CEZAEVİ'NDE DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

Öte yandan sosyal medyada bir görüntü gündem oldu. Görüntülerde Marmara Cezaevi önündeki hareketlilik kayda alındı. Çok sayıda otobüs ve TOMA, cezaevinin önüne gitti.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama geldi.