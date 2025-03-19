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  4. SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu 'İmamoğlu İnşaat' şirketine el konuldu!

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu 'İmamoğlu İnşaat' şirketine el konuldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.03.2025 21:00
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK raporları uyarında İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirkete el konması talebinde bulunduğunu ve Sulh Ceza Hakimliği'nin talep yönünde karar verdiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu 'İmamoğlu İnşaat' şirketine el konuldu!

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye el konuldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İNŞAAT ŞİRKETİNE EL KONULDU

Bu kapsamda bugün temin edilen MASAK raporları uyarınca, İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

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Ekrem İmamoğlu
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