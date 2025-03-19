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  4. Özgür Özel Saraçhane'den duyurdu! Pazar gününü işaret etti: 'Ekrem İmamoğlu için herkesi çağırıyorum'

Özgür Özel Saraçhane'den duyurdu! Pazar gününü işaret etti: 'Ekrem İmamoğlu için herkesi çağırıyorum'

19.03.2025 17:11
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Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alınmasının ardından, İBB binasının bulunduğu Saraçhane önünde hareketlilik ilerleyen saatlerde daha da arttı. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu yaptığı konuşmada 'kabullenemiyorum' derken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de pazar gününü işaret etti. Özel yaptığı çağrıda, "Pazar günü meydanlardayız. Herkesi İmamoğlu'na sahip çıkmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel Saraçhane'den duyurdu! Pazar gününü işaret etti: 'Ekrem İmamoğlu için herkesi çağırıyorum'

Hakkında başlatılan iki soruşturma kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binasının önünde büyük bir kalabalık toplandı. Dilek İmamoğlu, mikrofonu eline alarak açıklamalarda bulundu. Dilek İmamoğlu'nun sözlerinin ardından Özgür Özel'den de açıklamalar geldi.

"DÜNDEN BERİ OLAN BİTEN BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"

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Özgür Özel, "Olan bitenin bir adı var. Dünden beri olan biten bir darbe girişimizdir. 19 Mart darbe girişimidir." diyerek sözlerine başladı.

"ŞİKAYETÇİ OLAN TÜM HERKESİ PAZAR GÜNÜ SOKAĞA DAVET EDİYORUM"

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İmamoğlu için konuşan Özel, "Pazar günü tüm Türkiye'yi Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmaya davet ediyorum. Geçimsizlikten, geleceksizlikten şikayetçi olan tüm herkesi pazar günü sokağa davet ediyorum. 23 Mart'ta sandık gelecek, Ekrem gelecek, dertler bitecek. 23 Mart'ta baharı getirmeye var mısınız?" ifadelerini kullandı.

"İPTAL EDİLEN İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI DEĞİLDİR"

Özgür Özel, "Mesele İmamoğlu meselesi değil, tüm milletimizin meselesidir. Artık her geçen gün yıpratılan, sayfaları yırtılıp atılan, her gün işlevsizleştiren bir anayasa tamamen askıdadır. Dün akşam iptal edilen şey, Ekrem İmamoğlu'nun diploması değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin hukuk güvencesi, mal güvencesi ve can güvencesidir. Artık hiçbirimiz elimizdeki tapuya bakıp, evimiz var diyemeyiz. Diplomamıza bakıp işim var diyemeyiz." dedi.

"O KARARI ALANLARA SÖYLÜYORUM; BU ALANI GÖRÜYOR MUSUN?"

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Özel, "Dört gün boyunca İstanbul'da gösteri yürüyüşü, toplantı, toplanmak yasaktır dediler. O kararı alanlara söylüyorum; bu alanı görüyor musun? Biz Ekrem Başkanın arkasına yüzler, binler, on binler, milyonlar ve tüm Türkiye geçeceğiz. O yürüyecek, biz yürüyeceğiz." dedi.

"BUNU KİMİN YAPTIĞINI BİLİYORUZ"

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Özel, "Bunu kimin yaptığını biliyoruz. 'İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeder...' Kâbusu olan o ses, onu rahat bırakmıyor. Yeniden uykuya dalamıyor. 'İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanır." ifadelerini kullandı.

"BÜKEMEDİĞİ BİLEĞİ, YARGI SOPASIYLA KIRMAYA ÇALIŞIYOR"

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Özel, "Bükemediği bileği, yargı sopasıyla kırmaya çalışıyor. Bunun için gözünü kin bürümüş birilerini alet ederek yapıyor. Bugün bunu yaptıran Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

"TEK SUÇU ANKETLERDE ÖNDE ÇIKMAK OLDUĞU İÇİN..."

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Özel, "Tek suçu anketlerde önde çıkmak olduğu için, tek suçu gelecek Cumhurbaşkanı olduğu için bunu yapmak reva mıdır, hak mıdır?" ifadelerini kullandı.

"BİR YOL YÜRÜYORUM VE İKTİDAR GÖRÜYORUM"

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Özel, "Sana sesleniyor, seni mertçe bir mücadeleye davet ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak, bütün üyelerime danışarak gayret sarf ettim ve bir yol yürüyorum ve iktidar görüyorum, zafer görüyorum. Sen; benim, bizim Cumhurbaşkanı adayımıza karşı bir güç göremiyorsun. Ona kaybettin, yine yenileceğini biliyorsun. Bunun için türlü kumpaslarla ona zulmediyorsun." dedi.

"BİR ADAY BELİRLE VE KARŞISINA ÇIK"

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Özel, "Bu seçimi kazanamayacağın için hukuksuzluklara başvurmak yerine, bir kenara çekilip, adayımla karşı karşıya gelecek bir aday belirlemeni bekliyorum." açıklamasını yaptı.

"GÖZALTINA ALINAN SADECE EKREM İMAMOĞLU DEĞİLDİR"

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Dilek İmamoğlu, "Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan 16 milyonluk İstanbul'un iradesidir. Bugün hepimiz gözaltındayız." dedi.

"ASLA YILMAYACAĞIZ VE PES ETMEYECEĞİZ"

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Sözlerine devam eden Dilek İmamoğlu, "Dilek İmamoğlu olarak buradan söz veriyorum. Asla yılmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Birbirimize kenetlenerek yolumuza pes etmeden devam edeceğiz. Güzel vatanımıza, Atamızın bize emanet ettiği güzel yurdumuza el ele verip birlikte sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"BU BÜYÜK KUMPAS OPERASYONUNDA YANIMIZDA OLUN"

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Dilek İmamoğlu, "Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun. Alnımız ak, başımız dik. Kabullenmiyoruz. Bunca suçu, bunca suçlamaları, adaletsizlikleri, hukuksuzlukları kabullenmiyoruz. Kabullenirsek demokrasi ölür." açıklamasında bulundu.

CHP LİDERİ ÖZEL, SARAÇHANE'YE DAVET ETTİ

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Saraçhane'ye gelen ve İmamoğlu'nun gözaltında kalacağı süre boyunca buradan ayrılmayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vatandaşları Saraçhane'ye davet etmişti.

SARAÇHANE'DE BİR ARAYA GELDİLER

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Özel'in çağrısı sonrası çok sayıda vatandaş Saraçhane'ye akın etti.

AVUKATLAR VATAN EMNİYET'E DAVET EDİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz. Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" açıklamasını yaptı.

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