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'Sıra sende' diyenlere adeta esti, gürledi! Cemal Enginyurt: "Korkan namert olsun!"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.03.2025 06:27
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP milletvekili Cemal Enginyurt, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Enginyurt, kendisine yönelik 'Sıra sende' iddialarına da yanıt verirken; korkmadığını dile getirdi.

'Sıra sende' diyenlere adeta esti, gürledi! Cemal Enginyurt: "Korkan namert olsun!"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de Uğur Dündar ile Arena programında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Programda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yönelik sert eleştirilerde de bulunan Enginyurt, "Yılmaz Tunç’a sesleniyorum: Adaletinize güvenmiyoruz; adaleti ayaklar altına aldınız. Eğer adaletiniz olsaydı, adil olsaydınız, böyle bir suçlamayla 16 milyonluk İstanbul'un başkanını içeri alamazdınız" şeklinde konuştu.

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DEM PARTİLİLERE SESLENDİ: "OYUNA GELİYORSUNUZ"

'Yeni çözüm süreci'ndeki DEM Parti'ye de seslenen Enginyurt, "Oyuna, tezgaha geliyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan sizi de kandıracak ve diyecek ki: "Demliler beni aldattı" değerlendirmesinde bulundu.

Enginyurt sözlerini şöyle sürdürdü:

  • Bebek katili terörist başı dediğiniz adama "sayın" diyeceksiniz, "beyefendi" diyeceksiniz, hatta PKK’nın kurucu önderi diyeceksiniz ama öbür taraftan Ekrem İmamoğlu’na, 7 yıldır İstanbul Büyükşehir’i, daha önce 5 yılda Beylikdüzü’nü yönetmiş bir insana terör suçlamasıyla soruşturma açacaksınız! Ve biz bu Adalet Bakanı’nın "Adalete güvenin, sabredin" deyişini bekleyeceğiz.

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  • Hangi adaletinize güveneceğiz? Can Atalay’da adaletinize güvendik mi? Hangi adaletinize güveneceğiz? Ayşe Barım’ı 13 yıl sonra tutuklayan böyle bir adalete güvenilir mi bu ülkede? Falcıyı bile tutukladınız memlekette! Astrolog kadını tutukladılar; bir aydan fazla içeride yatıyor!

  • Şimdi Saraçhane’de bu meydandaki insanlar en tabi, demokratik haklarını kullanıyor diye sizden korkacak mıyız ya? 1 milyon kişiyle adalet mitingi yapacağız diyoruz, "sokağa davet" deyip suç duyurusunda bulunuyorlar. "Sıra sende" diyorlar.

"SİZDEN KORKAN NAMERT OLSUN!"

  • Bunlar şizofren, psikopat! Bana hakaret edene misliyle iade edeceğim. Çünkü ben geri adım attığımda; yol arkadaşlarım sustuğunda, bunlar korktuğumuzu düşünüyor. Ben açıkça meydan okuyorum: "Sıra sende" diyen namertlere sesleniyorum; Sizden korkan namert olsun!"
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