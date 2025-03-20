'Sıra sende' diyenlere adeta esti, gürledi! Cemal Enginyurt: "Korkan namert olsun!"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de Uğur Dündar ile Arena programında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Programda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yönelik sert eleştirilerde de bulunan Enginyurt, "Yılmaz Tunç’a sesleniyorum: Adaletinize güvenmiyoruz; adaleti ayaklar altına aldınız. Eğer adaletiniz olsaydı, adil olsaydınız, böyle bir suçlamayla 16 milyonluk İstanbul'un başkanını içeri alamazdınız" şeklinde konuştu.
'Yeni çözüm süreci'ndeki DEM Parti'ye de seslenen Enginyurt, "Oyuna, tezgaha geliyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan sizi de kandıracak ve diyecek ki: "Demliler beni aldattı" değerlendirmesinde bulundu.
Enginyurt sözlerini şöyle sürdürdü:
Hangi adaletinize güveneceğiz? Can Atalay’da adaletinize güvendik mi? Hangi adaletinize güveneceğiz? Ayşe Barım’ı 13 yıl sonra tutuklayan böyle bir adalete güvenilir mi bu ülkede? Falcıyı bile tutukladınız memlekette! Astrolog kadını tutukladılar; bir aydan fazla içeride yatıyor!