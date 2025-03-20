250 milyon liralık vurgun iddiası! Hem de belediyeye ait araçlarla.. Düzce Belediye Başkanı Özlü, özel ekip kurup baskın yaptı

Düzce'de gündem Arpaçiftliği Mahallesi'ndeki toprak vurgunu. İddialar çok önemli ve bahsedilen tutar ise 250 milyon lira. Üstelik olayın içinde belediye araçları da var. Şehrin gündemine bomba gibi düşen haberle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Ege Asfalt, Beltaş ve muhtar üçgeninde neler yaşandı? Vurguna başka hangi isimler karıştı? İşte detaylar...

Olaylar Düzceli olmayan bir grubun bir araya gelip, Düzceli'ye ait toprakları yasalmış gibi satmasıyla başlıyor ve 250 milyonluk vurgunlukla bitiyor.

MUHTAR BELTAŞ İLE PROTOKOL İMZALADI

Düzce’de Arapçiftliği Mahallesi’ndeki toprak vurgununun boyutları tek tek gün yüzüne çıktı. Muhtar M.C.’nin Düzce Belediyesi iştirak şirketi BELTAŞ ile bir protokol imzaladığı ve mahallenin hazine arazilerindeki 1. sınıf malzemeyi verip karşılığında BELTAŞ’tan malzeme aldığı iddia ediliyor.

4 AYRI BÖLGEDE KAZI

Arapçiftliği Mahallesi’ndeki 4 ayrı bölgede kazı yapan BELTAŞ’ın küçük ortağı Ege Asfalt, dönümlerce araziden malzeme çıkardı ve sattı.

DÜZCE BELEDİYESİ ARAÇLARIYLA YAPILDI

Bu çalışmalar Düzce Belediyesi’nin araçlarıyla yapıldı. Araçlar üzerinde Düzce Belediyesi’nin logosunu görenler, belediyenin çalışma yaptığını düşünüp uzun süre ses çıkarmadı. Kazılan ve 1. sınıf malzeme çıkarılan alanlar sonradan Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol yenileme çalışmaları tarafından kazılan asfalt parçaları ve molozlarla dolduruldu. Bu dolgu malzemeleri de BELTAŞ tarafından temin edilip, Ege Asfalt tarafından kazılan alanlara boşaltıldı.

DEVASA ARSALAR KAZI ALANI OLDU

2024 yılının Ocak ayında Çevreyolu ve Melen Çayı arasında kalan DSİ sınırındaki alan Ege Asfalt tarafından kazılıyor. Anaokulu, sağlık tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanı ve park alanı olan alan toplam 16.000 metre kare. İkinci kazı alanı, İlköğretim, ortaöğretim, otopark ve park alanı olmak üzere toplam 17.000 metrekare alan yine kazılarak malzeme çıkarılıyor. Üçüncü alan yol güzergahı. 48.000 metrekare. Dördüncü alan park ve yollardan oluşan toplam 17.000 metrekare.

6 METREYE KADAR KAZILMIŞ

Mahalle muhtarının BELTAŞ ile imzaladığı protokol çerçevesinde, Ege inşaat tarafından Düzce Belediyesi araçları kullanılarak yapılan kazı çalışmalarında alanlar, çıkarılan malzemenin kalitesine göre 4 ile 6 metre derinlikte kazılarak malzeme çıkarılmış. Oluşan çukurların bazıları kapatılsa da, bazılarının bir kısmı kapatılmış, bir kısmı henüz kapatılmamış.

PİYASA DEĞER 250 MİLYON LİRA

Kazılan bu alanların derinliği ve genişliğine bakıldığında ortalama 100 bin metreküp malzeme çıkarıldığı tahmin ediliyor. Bu malzemenin bugünkü piyasa değeri ise ortalama 250 milyon lira.

BAŞKAN ÖZLÜ ÖZEL EKİP KURDU

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün konuyla ilgili kurum içi inceleme başlattığı ve soruşturma kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekiplerine olay yerine baskın yaptırdığı biliniyor. Hazine arazisinde yapılan bu toprak vurgunuyla ilgili, Düzce Belediyesi’nin araçlarının kullanılması ve yasal izinlerin alınmamış olması nedeniyle, Başkan Özlü'nün titiz bir araştırma ekibi kurduğu ve en ince detayına kadar konuyu araştırdığı belirtildi.