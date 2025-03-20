İstanbul için 'kayyum' iddiası! Ekrem İmamoğlu'nun yerine Vali Davut Gül'ü işaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından şimdi de herkes "İstanbul'a kayyum mu atanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Gazeteci Saygı Öztürk'ten ise bugünkü yazısında çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Kayyum seçeneğinin masada olduğunun altını çizen Öztürk, İmamoğlu'nun yerine atanabilecek kişi için de o ismi işaret etti.

Saygı Öztürk

Sözcü Gazetesi'ndeki yazısında İmamoğlu'nun gözaltına alınış gerekçelerinden biri olan 'kent uzlaşısına' dikkat çeken Öztürk; "İmamoğlu’nun yerine kayyum atanması ancak 'terör bağlantısı' iddiası üzerine yapılabilir. Darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Belediye Kanununda değişiklik yapıldı, buna göre terörle iltisaklı olduğu belirlenen ya da bu yönde soruşturma kapsamında açığa alınan başkanın yerine, kayyum atanıyor." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN YERİNE KAYYUM OLARAK KİM ATANIR?

"İmamoğlu'nun yerine kim kayyum olarak atanır?" sorusuna da yanıt veren Öztürk, "Büyükşehir ve illerde kayyum olarak il valisi, ilçelerde ise kaymakam ya da vali yardımcısı görevlendiriliyor." diyerek isim vermeden İstanbul Valisi Davut Gül'ü işaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül

"AYNI GÜN KAYYUM ATANIR"

İmamoğlu'nun tutuklanması halinde aynı gün İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye kayyum atanabileceği iddiasında bulunan Öztürk, Belediye Kanunu'nun ilgili maddesine de yer verdi:

“Belediye başkanının terör/terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılması/tutuklanması veya kamu hizmetlerinden yasaklanması hallerinde Büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından belediye başkanı veya belediye başkan vekili görevlendirilir.”