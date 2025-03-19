SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması: 'Sokak çağrıları yapmak kabul edilemez"

Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ilk açıklama geldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı;
Soruşturma evresi gizlidir. Başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak dosyalara vakıf olmadan değerlendirmelerde bulunmak doğru değil. 'Darbe' gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikelidir ve kabul edilemez. Sokak çağrıları yapmak asla kabul edilemez.
Soruşturmayı Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek hadsizliktir. Bu durum asla kabul edilemez. Sağ duyuyla hareket etmek gerekir. Yargının vereceği karar saygıyla karşılanmalıdır.
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