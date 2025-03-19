SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması: 'Sokak çağrıları yapmak kabul edilemez"

Soruşturma evresi gizlidir. Başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak dosyalara vakıf olmadan değerlendirmelerde bulunmak doğru değil. 'Darbe' gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikelidir ve kabul edilemez. Sokak çağrıları yapmak asla kabul edilemez.