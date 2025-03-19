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  4. SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması: 'Sokak çağrıları yapmak kabul edilemez"

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması: 'Sokak çağrıları yapmak kabul edilemez"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.03.2025 15:21
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Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama geldi. Tunç yaptığı açıklamada "'Darbe' gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikelidir ve sokak çağrıları yapmak asla kabul edilemez." diye konuştu. Bakan Tunç, yargının vereceği kararın saygıyla karşılanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması: 'Sokak çağrıları yapmak kabul edilemez"

Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ilk açıklama geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı;

"İKİ AYRI SORUŞTURMA VAR"

  • Soruşturmalar kapsamında aralarında İBB Başkanı'nın da olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 2 soruşturma vardır. İBB Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu soruşturma da terör örgütüne yardım iddiası vardır. Diğer soruşturmada da çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri iddiası vardır.

"DELİLLER MEVCUT"

  • Soruşturma dosyalarında MASAK raporları, tanık beyanları ve deliller mevcuttur.

"KANUNLAR KARŞISINDA HERKES EŞİTTİR"

  • Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Kanunlar karşısında herkes eşittir. Mahkemeler bağımsızdır. Kimse mahkeme ve hakimlere emir ve talimat veremez.

"SOKAK ÇAĞRILARI KABUL EDİLEMEZ"

  • Soruşturma evresi gizlidir. Başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak dosyalara vakıf olmadan değerlendirmelerde bulunmak doğru değil. 'Darbe' gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikelidir ve kabul edilemez. Sokak çağrıları yapmak asla kabul edilemez.

  • Yargı huzurunda hesap vermek ve savunma yapmak herkes için zorunlu ve bir haktır.

"ERDOĞAN'LA İLŞİKİLENDİRMEK HADSİZLİKTİR"

  • Soruşturmayı Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek hadsizliktir. Bu durum asla kabul edilemez. Sağ duyuyla hareket etmek gerekir. Yargının vereceği karar saygıyla karşılanmalıdır.

  • Soruşturmanın gizliği ortadan kalktığında her şeyi kamuoyu öğrenecektir. Bu nedenle bugünden peşin hükme varmak doğru değildir.

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