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  4. Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'den art arda açıklamalar! "Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız"

Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'den art arda açıklamalar! "Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.03.2025 10:20
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Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'den art arda açıklamalar gelmeye başladı. CHP'li Ali Mahir Başarır yaptığı açıklamada, "Bu millet, sandıkta yenemediğiniz Ekrem İmamoğlu’nu yargı darbesiyle durdurmanıza izin vermeyecek! Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız!" dedi. CHP resmi hesabından ise "Yılgınlık yok! Mücadeleye devam" mesajı verildi.

Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'den art arda açıklamalar! "Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız"

Son dakika... Türkiye'nin merakla beklediği soruşturmadan karar çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ise tepkiler art arda gelmeye başladı.

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KARAR SONRASI TEPKİLER ARD ARDA GELDİ

CHP resmi hesabı "Mücadeleye devam" mesajı verirken, CHP'li Başarır da "Ekrem İmamoğlu'nun ellerine kelepçe vursanız da halkın kalbine kelepçe vuramazsınız! Bu millet, sandıkta yenemediğiniz Ekrem İmamoğlu’nu yargı darbesiyle durdurmanıza izin vermeyecek! Helal oylarla alınan bu koltuk, haram talimatla gasp edilemez! Bu karar yok hükmündedir! Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız!" ifadelerini kullandı.

ali mahir

"EKREM BAŞKAN KUMPASA KURBAN GİTTİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin: "Ekrem başkan kumpasa kurban gitti. Partimize bir abluka var"

Ayrıntılar geliyor...

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