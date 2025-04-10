HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 102 genç için tahliye! Berkay Gezgin de aralarında

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey güzel olacak' sloganının mimarı olarak bilinen üniversite öğrencisi Berkay Gezgin için tahliye kararı verildi. Öte yandan İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 101 genç için de tahliye kararı verildiği ve ev hapsi verilen 25 gencin ev hapsi cezasının kaldırıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 102 genç için tahliye! Berkay Gezgin de aralarında
Devrim Karadağ

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey güzel olacak' sloganının mimarı olarak bilinen ve İBB operasyonunu protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan ve tutuklanan üniversite öğrencisi Berkay Gezgin için tahliye kararı verildi. Söz konusu tahliye kararlarını CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut duyurdu.

hfghfgj

Gezgin, son yapılan olağanüstü kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Parti Meclisi üyeliğine seçilmişti.

TOPLAM 102 GENÇ İÇİN TAHLİYE KARARI

Öte yandan İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 101 genç için de tahliye kararı verildiği ve ev hapsi verilen 25 gencin ev hapsi cezasının kaldırıldığı öğrenildi.

FAFAF

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarıydı! Tutuklandı... 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarıydı! Tutuklandı...
CHP'de 'Berkay Gezgin' sürprizi... CHP'de 'Berkay Gezgin' sürprizi...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
VİDEO | Kaçarken aklına geldi koşarak geri döndü!VİDEO | Kaçarken aklına geldi koşarak geri döndü!
Erzurum'da kuvvetli rüzgar ve fırtına yıktı geçtiErzurum'da kuvvetli rüzgar ve fırtına yıktı geçti
Anahtar Kelimeler:
son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara Valiliği'nden promosyon rekoru

Ankara Valiliği'nden promosyon rekoru

Trump bu kez de 'Güzel saçları' için kararname imzaladı

Trump bu kez de 'Güzel saçları' için kararname imzaladı

Gündeme sessiz kalan oyunculara olay çıkış: Seks kasediniz varsa...

Gündeme sessiz kalan oyunculara olay çıkış: Seks kasediniz varsa...

İmamoğlu'nu ziyaretten sonra açıkladı: "Aramızda uyuşmazlık çıktı"

İmamoğlu'nu ziyaretten sonra açıkladı: "Aramızda uyuşmazlık çıktı"

Ahmet Minguzzi'nin davası ertelendi!

Ahmet Minguzzi'nin davası ertelendi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.