SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 102 genç için tahliye! Berkay Gezgin de aralarında

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey güzel olacak' sloganının mimarı olarak bilinen ve İBB operasyonunu protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan ve tutuklanan üniversite öğrencisi Berkay Gezgin için tahliye kararı verildi. Söz konusu tahliye kararlarını CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut duyurdu.

Gezgin, son yapılan olağanüstü kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Parti Meclisi üyeliğine seçilmişti.

TOPLAM 102 GENÇ İÇİN TAHLİYE KARARI

Öte yandan İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 101 genç için de tahliye kararı verildiği ve ev hapsi verilen 25 gencin ev hapsi cezasının kaldırıldığı öğrenildi.