Son dakika: Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem! Valilikten açıklama geldi

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 10:37'de Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 11,33 kilometre altında yaşandı. Elazığ'daki deprem çevre illerden de hissedildi. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.

Melih Kadir Yılmaz

AFAD'ın verilerine göre Elazığ'da saat 10:37'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 11,33 kilometre altında yaşandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,3; derinliğini ise 5 kilometre olarak kayıtlara geçti.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA: "HERHANGİ BİR HASAR İHBARI YAPILMAMIŞTIR"

Elazığ'daki depremin ardından Elazığ Valiliği bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.

ŞERİFOĞULLARI: "VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise yaptığı açıklamada, "Şehrimizde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Beni bağımlı yaptılar" dedi, 3 milyon dolar tazminat kazandı! "Beni bağımlı yaptılar" dedi, 3 milyon dolar tazminat kazandı!
1 Nisan öncesi dikkat çeken hareketlilik!1 Nisan öncesi dikkat çeken hareketlilik!

En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

