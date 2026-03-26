Son dakika: Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem! Valilikten açıklama geldi

AFAD'ın verilerine göre Elazığ'da saat 10:37'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 11,33 kilometre altında yaşandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,3; derinliğini ise 5 kilometre olarak kayıtlara geçti.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA: "HERHANGİ BİR HASAR İHBARI YAPILMAMIŞTIR"

Elazığ'daki depremin ardından Elazığ Valiliği bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.

ŞERİFOĞULLARI: "VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise yaptığı açıklamada, "Şehrimizde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.