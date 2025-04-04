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  4. SON DAKİKA | Erdoğan'dan 'boykot' ve Devlet Bahçeli mesajı... "Yapacağımız daha çok şey var"

SON DAKİKA | Erdoğan'dan 'boykot' ve Devlet Bahçeli mesajı... "Yapacağımız daha çok şey var"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.04.2025 15:10
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İki ay sonra mesaisine başlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü söyleyen Erdoğan "Daha yapacağımız çok şey var" dedi. Muhalefetin 2 Nisan'daki boykot çağrılarına da tepki gösteren Erdoğan, "Milletimiz, milli ve yerli bir duruşunu gösterdi" diye konuştu.

SON DAKİKA | Erdoğan'dan 'boykot' ve Devlet Bahçeli mesajı... "Yapacağımız daha çok şey var"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

ABD ZİYARETi TARİHİ NETLEŞMEDİ

  • ABD ziyareti için henüz tarih belirlemiş değiliz. Bakanlarımızın görüşmeleri, takvimleri söz konusu. Bu takvimler her an işleyebilir. ABD'ye gidişleri söz konusu olabilir. Bu ziyaretlerde de vergi meselesi gündemin ana başlıkları arasında olabilir. Temennimiz Türkiye'ye karşı olumlu yaklaşımının devam etmesi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SIKINTI YOK"

  • Terörsüz Türkiye sürecinde sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün bölge ve ülkemizin gelişmesine yönelik. Şu anda son gelişmelerde CHP'nin teröre yönelik adımları da tutmadı, tutmayacak. Türkiye dipdiri ayaktadır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin her şeyidir. Kimse olumsuz bir pay çıkarmasın. Her geçen gün daha iyi giden bir Türkiye var her şeyiyle. Bu Türkiye bundan sonraki süreci inşa edecek ve ihya edecektir.

BOYKOT ÇAĞRILARI

  • 2 Nisan’ı bu noktada tarih olarak ilan ettiler ama 2 Nisan’da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediğin gibi olmadı daha hareketli bir süreç geçirdi. Demek ki bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor.

  • Bu nedir milli ve yerli bir duruşun ne olduğunu göstermektir. Ben milletimin bu şekilde duran her bir ferdine şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum.

"DEVLET BAHÇELİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

  • Yalancı ve palavracı tiplerin ne olduğu ortaya çıkıyor. Az önce ben de Devlet Beyle bir telefon görüşmesi yaptım. Aynı şekilde rahmetli Türkeş’e bizde duamız yaptığımızı söyledik. Bizler bu millete faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat ve afiyet versin. Çünkü yapacağımız daha çok şey var.
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