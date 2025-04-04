SON DAKİKA | Erdoğan'dan 'boykot' ve Devlet Bahçeli mesajı... "Yapacağımız daha çok şey var"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
ABD ZİYARETi TARİHİ NETLEŞMEDİ
- ABD ziyareti için henüz tarih belirlemiş değiliz. Bakanlarımızın görüşmeleri, takvimleri söz konusu. Bu takvimler her an işleyebilir. ABD'ye gidişleri söz konusu olabilir. Bu ziyaretlerde de vergi meselesi gündemin ana başlıkları arasında olabilir. Temennimiz Türkiye'ye karşı olumlu yaklaşımının devam etmesi.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SIKINTI YOK"
- Terörsüz Türkiye sürecinde sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün bölge ve ülkemizin gelişmesine yönelik. Şu anda son gelişmelerde CHP'nin teröre yönelik adımları da tutmadı, tutmayacak. Türkiye dipdiri ayaktadır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin her şeyidir. Kimse olumsuz bir pay çıkarmasın. Her geçen gün daha iyi giden bir Türkiye var her şeyiyle. Bu Türkiye bundan sonraki süreci inşa edecek ve ihya edecektir.
BOYKOT ÇAĞRILARI
"DEVLET BAHÇELİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"
- Yalancı ve palavracı tiplerin ne olduğu ortaya çıkıyor. Az önce ben de Devlet Beyle bir telefon görüşmesi yaptım. Aynı şekilde rahmetli Türkeş’e bizde duamız yaptığımızı söyledik. Bizler bu millete faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat ve afiyet versin. Çünkü yapacağımız daha çok şey var.