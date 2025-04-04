SON DAKİKA | Erdoğan'dan 'boykot' ve Devlet Bahçeli mesajı... "Yapacağımız daha çok şey var"

2 Nisan’ı bu noktada tarih olarak ilan ettiler ama 2 Nisan’da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediğin gibi olmadı daha hareketli bir süreç geçirdi. Demek ki bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor.