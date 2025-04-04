Son dakika | Bahçeli'den 65 gün sonra ilk görüntü! Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 28 Ocak'tan bu yana partisin grup toplantılarına katılmıyordu. 5 Şubat'ta Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı olduğu, 14 Şubat'ta taburcu edildiği açıklanmıştı. Son günlerde ise Ankara kulislerinde Bahçeli'nin yakın zamanda mesaiye döneceği konuşuluyordu.

SABAHKİ ZİYARETE KATILMADI

MHP'den bir heyet bu sabah Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti ancak Bahçeli bu ziyarette yer almadı.

SON DAKİKA | BAHÇELİ'DEN 65 GÜN SONRA İLK GÖRÜNTÜ

MHP lideri Devlet Bahçeli ise saat 14.00 sularında Alparslan Türkeş'in kabrini ziyarete geldi. Yaklaşık 2 ay sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkan Bahçeli, mezar başında dua ederken görüntülendi.