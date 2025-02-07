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  4. Son dakika | Erdoğan yolda gördüğü billboard'lar üzerinden İmamoğlu'na yüklendi: "Ey Ekrem efendi! Sen bunları ispat et, bak ne yapıyorum"

Son dakika | Erdoğan yolda gördüğü billboard'lar üzerinden İmamoğlu'na yüklendi: "Ey Ekrem efendi! Sen bunları ispat et, bak ne yapıyorum"

07.02.2025 17:19
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kongresine giderken yolda gördüğü billboard'lardan söz ederek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. "Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar" diyerek billboard'lara gönderme yapan Erdoğan "Ey Ekrem efendi, sen bunları ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor!" dedi. Erdoğan ayrıca kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı.

Son dakika | Erdoğan yolda gördüğü billboard'lar üzerinden İmamoğlu'na yüklendi: "Ey Ekrem efendi! Sen bunları ispat et, bak ne yapıyorum"

Son dakika haberi: AK Parti’de kongre heyecanı yaşıyor. İstanbul'da önce 39 ilçede AK Parti’nin ilçe başkanları ve yönetimleri belirlenmişti. Bugünse il kongrelerinin son ayağı gerçekleşiyor. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Şubat depremleri üzerinden muhalefeti hedef aldı. Muhalefete belediyeler üzerinden de yüklenen Erdoğan "Yönettikleri belediyelerde fetret devri, yerini çöküş dönemine bıraktı. İstanbul çöp, çukur, çamur cehennemine döndü; yanan otobüslerden geçilmiyor" ifadelerini kullandı.

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"2028'DEN SONRA YENİ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ"

Erdoğan’ın kongredeki konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Bugün İstanbul teşkilatımızda bayrak değişimi yaşanıyor. Görevini 4 yıldır şanla şerefle yürüten Osman Nuri Kabaktepe'ye partim ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum.

BILLBOARD'LAR ÜZERİNDEN İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ

  • Gelirken billboard'lar gördüm. Neymiş İstanbul'u konutlarla donatmışlar. Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Böyle bir şey gördünüz mü, var böyle konutlar? Ey Ekrem efendi, sen bunları ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor.

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DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

  • Sağlık durumu iyi olan sayın Bahçeli'nin inşallah nekahat dönemini bir an önce tamamlayarak Türkiye'ye hizmet mücadelesini devam ettireceğine inanıyorum. Bugünkü telefon görüşmemizde durumumun gayet iyi olduğunu kendisinden dinleme fırsatı buldum.

  • Milli güvenliğimize tehdit oluşturan tüm yapılarla mücadelemizi, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüzünü kara çıkartmayacak şekilde sürdüreceğiz.

  • Şimdiye kadar 201 bin 580 konut ve iş yerinin kurasını çektik, anahtarlarını hak sahipleri vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl başına kadar 453 bin konut ve iş yerinin inşasını tamamlayacağız.

MUHALEFETE 'DEPREM TURİSTLERİ' TEPKİSİ

  • Biz depremle uğraşırken siyasi rant devşirmeye çalışanlar vardı. Vatandaşın umudunu kırmak için her şeyi denediler. 2 yıldır ortalıkta görünmeyen deprem turistlerine bir çift sözüm var. Asrın felaketinde asrın vicdansızlığını sergilediniz, sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret ettiniz. Şimdi geriye dönüp bakınca hiç mi utanmıyorsunuz? En zor en acılı günlerinde bu millete yaptığınız kötülüklerden dolayı hiç mi vicdan azabı duymuyorsunuz? İktidara muhalefet etmekle devletinize ve milletinize düşmanlık etmenin arasındaki devasa ayrımın farkına ne zaman varacaksınız?

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"İSTANBUL ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR CEHENNEMİNE DÖNDÜ"

  • Bir çift sözüm de bol bol vaat dağıtıp sırra kadem basanlara: Hani bedava ev yapıyordunuz? Niçin sözlerinizin arkasında duramadınız?

  • CHP'den hizmet eden siyasetçi çıkmaz. Radikal sol örgütlerin sloganlarıyla adliye önünde polise saldırmak rutinleri haline geldi. Parti içi ikbal kavgası gözlerini kör etmiş durumda. Yönettikleri belediyelerde fetret devri, yerini çöküş dönemine bıraktı. İstanbul dahil büyükşehirlerimiz sapır sapır dökülüyor. İstanbul yanan otobüslerden geçilmiyor. İstanbul çöp, çukur, çamur cehennemine döndü.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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