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Son dakika| Erzurum'da taş ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi yaşamını yitirdi.

Son dakika| Erzurum'da taş ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti
Cansu Akalp

Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi’ndeki bir taş ocağında saat 11.00 sıralarında göçük oluştu. Oltu taşı için ocaktan kehribar çıkaran işçiler Tayfur Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz göçük altında kaldı. İhbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLERİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçilerden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı çıkarılan işçi de olay yerinde yaşamını yitirdi. Tayfur ve Ömer Narşap ile Temel Korkmaz’ın cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Taş ocağı
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