HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika: Eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

Son dakika haberi: Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı. Kocabıyık, geçtiğimiz aylarda AK Parti'den ihraç edilmişti.

Son dakika: Eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

AK Parti'den iki dönem milletvekilliği yapan Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabı üzerinden gözaltına alındığını duyurmuştu.

Hüseyin Kocabıyık hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkartılan Kocabıyık tutuklandı.
Son dakika: Eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı 1

İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Kocabıyık, geçtiğimiz aylarda, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) aldığı kararla partiden ihraç edilmişti.

HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?

Hüseyin Kocabıyık, 1963 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk-orta-lise öğrenimini Konya’da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi DTCF de tamamladı.

AÜ Uluslar arası İlişkiler Bölümü’nden master derecesi aldı. 1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik yaptı. 1995-1999 yılları arasında Başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. Hükümetlerle çalıştı.

2004-2006 yıllarında yüksek Politikar Merkezi adlı düşünce kuruluşunun genel koordinatörlüğünü yürüttü.

Türk Demokrasi Vakfı yönetim kurulu üyeliği yaptı. Analitik Araştırmalar Merkezi’nin başkanlığını yürüttü.

Sosyal-siyasal-ekonomik ve uluslar arası ilişkilere dair araştırmaları yönetti ve analist olarak çalıştı.

2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri görevinde bulundu.

Sabah ve Yeni Asır Gazetelerinde yazar olarak çalıştı.

2014-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak görev yaptı.

TBMM 25.ve 26 dönem İzmir milletvekilidir.

Evli ve bir erkek çocuk sahibidir.

Son dakika: Eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı 2

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSÜ Kara Harp Okulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı başladıMSÜ Kara Harp Okulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı
İstinat duvarına çarpan araçtaki karı koca hayatını kaybettiİstinat duvarına çarpan araçtaki karı koca hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Kocabıyık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.