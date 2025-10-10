HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Ev ve iş yerleri arandı! Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem gözaltına alındı... İşte hakkındaki suçlamalar

Son dakika haberi: Bursa’da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem gözaltına alındı. Rüşvet, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturması kapsamında toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerleri arandı.

Son dakika | Ev ve iş yerleri arandı! Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem gözaltına alındı... İşte hakkındaki suçlamalar

Son dakika haberi: Bursa güne operasyonla başladı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir süredir yürüttüğü soruşturmanın startı bu sabah Emniyet Müdürlüğü Organize Polisi tarafından verildi.

TURGAY ERDEM GÖZALTINA ALINDI! EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA

Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında soruşturma gerçekleştirildi. Bu sabahki operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapılırken, şahıslar hakkında çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Son dakika | Ev ve iş yerleri arandı! Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem gözaltına alındı... İşte hakkındaki suçlamalar 1

İŞTE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Şahıslar hakkında rüşvet alma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan işlem yapılıyor.

Son dakika | Ev ve iş yerleri arandı! Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem gözaltına alındı... İşte hakkındaki suçlamalar 2

2 KİŞİ ARANIYOR

2 kişiyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Arama işlemlerinin ardından Turgay Erdem Emniyet Müdürlüğü’ne getirilecek.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
GTA 6'nın ön sipariş tarihi ortaya çıkmış olabilir! GTA 6'nın ön sipariş tarihi ortaya çıkmış olabilir!
Tokat’ta jandarma ekipleri tarafından 2 ayda 56 kişi hakkında uyuşturucuya bağlı suçlarından işlem yapıldıTokat’ta jandarma ekipleri tarafından 2 ayda 56 kişi hakkında uyuşturucuya bağlı suçlarından işlem yapıldı

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Belediye başkanı Bursa Nilüfer nilüfer belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.