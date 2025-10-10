Son dakika | Ev ve iş yerleri arandı! Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem gözaltına alındı... İşte hakkındaki suçlamalar

Son dakika haberi: Bursa güne operasyonla başladı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir süredir yürüttüğü soruşturmanın startı bu sabah Emniyet Müdürlüğü Organize Polisi tarafından verildi.

TURGAY ERDEM GÖZALTINA ALINDI! EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA

Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında soruşturma gerçekleştirildi. Bu sabahki operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapılırken, şahıslar hakkında çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İŞTE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Şahıslar hakkında rüşvet alma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan işlem yapılıyor.

2 KİŞİ ARANIYOR

2 kişiyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Arama işlemlerinin ardından Turgay Erdem Emniyet Müdürlüğü’ne getirilecek.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır