Son dakika | Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye hapis cezası! 10 yıldan uzun süren davada karar

Son dakika haberi: Eski Fransa Cumhurbaşkanı hapis cezası aldı. Sarkozy, yolsuzluk dahil dört farklı suçtan yargılandığı "Libya davası"nda suç örgütü kurmaktan mahkum edilmişti.

Son dakika haberi: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye Libya seçimleri finansmanı ile ilgili 5 yıl hapis cezası verildi. Karar, Sarkozy temyize gitse bile hapse gireceği anlamına geliyor.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülüyor.

Sarkozy'nin 2006 sonu ile 2007 başında seçim kampanyasında Libya yönetiminden 50 milyon avro aldığı iddia ediliyor.

İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili ön soruşturma açılmıştı. Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, ardından hakkında "seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamak, yolsuzluk yapmak ve Libya kamu fonlarını gizlemek" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Öte yandan, Libya davasında tanık statüsündeki Fransız-Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği öne sürülüyor.

Takieddine de önce Sarkozy'nin Libya'dan finansman aldığını savunmuş, 2020'de ifadelerini değiştirerek aksini iddia etmişti.

Sarkozy'nin Takieddine'ye kendisi hakkındaki suçlamaları çekmesi için en az 8 kişi aracılığıyla baskı yaptığından şüpheleniliyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın bunun için 608 bin avro harcadığı ileri sürülüyor.

SUÇLU BULUNMUŞTU

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Mahkemesi "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy’nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan mahkum etmişti.

Paris Savcılığı, eski Fransa Cumhurbaşkanı ve 11 kişinin yargılandığı davada Sarkozy hakkında 7 yıl hapis cezası istemişti.

Sarkozy, 10 yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın ardından yılbaşında açılan davada başından bu yana kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Öte yandan Libya davasında "kilit" tanık statüsündeki Fransız-Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine 23 Eylül'de Beyrut'ta hayatını kaybetmişti.

