Son dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Mustafa Fidan

Tunceli'de 6 yıl önce öldürülen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in gözaltına alınmasının ardından cinayet şüphelisi oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı.

ESKİ VALİ SONEL'İN OĞLU MUSTAFA TÜRKAY SONEL TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi görevinde olan Tuncay Sonel önceki gün gözaltına alınmıştı. Genişletilen soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olan valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in tutuklandığı bildirildi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmıştı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Uğurcan A. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da bir anda gözden kayboldu! Akıntıya kapılan çocuk için arama çalışması başlatıldıAdana'da bir anda gözden kayboldu! Akıntıya kapılan çocuk için arama çalışması başlatıldı
Refüje girip yan yatan araçta 1kişi öldü, 2 kişi yaralandıRefüje girip yan yatan araçta 1kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
cinayet Tunceli Gülistan Doku soruşturma Tuncay Sonel
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

