Son dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı

Tunceli'de 6 yıl önce öldürülen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in gözaltına alınmasının ardından cinayet şüphelisi oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı.

ESKİ VALİ SONEL'İN OĞLU MUSTAFA TÜRKAY SONEL TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi görevinde olan Tuncay Sonel önceki gün gözaltına alınmıştı. Genişletilen soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olan valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in tutuklandığı bildirildi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmıştı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Uğurcan A. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.