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Son dakika | Etkin pişmanlıktan yararlandı! İBB soruşturmasında bir isim daha tahliye edildi

Son dakika haberi: İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edildi.

Son dakika | Etkin pişmanlıktan yararlandı! İBB soruşturmasında bir isim daha tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Mayıs'ta 5. dalga operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay 4 Haziran'da tutuklanmıştı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN TAHLİYE EDİLDİ

Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edildi.

ŞÜPHELİ SAYISI 330'A YÜKSELMİŞTİ

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105 şüpheli tutuklanırken 215 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ibb
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