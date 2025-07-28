Son dakika | Etkin pişmanlıktan yararlandı! İBB soruşturmasında bir isim daha tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Mayıs'ta 5. dalga operasyon düzenlenmişti.
Soruşturma kapsamında İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay 4 Haziran'da tutuklanmıştı.
Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edildi.
İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105 şüpheli tutuklanırken 215 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum