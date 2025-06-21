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SON DAKİKA | Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı! Sebebi belli oldu

Son dakika! Gazeteci Fatih Altaylı, Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı. Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SON DAKİKA | Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı! Sebebi belli oldu

Son dakika! Gazeteci Fatih Altaylı hakkında 'Cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Fatih Altaylı'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

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CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL'DAN ALTAYLI'YA: "SUYUN ISINMAYA BAŞLADI"

Fatih Altaylı Youtube kanalı için hazırladığı bir videoda söyledikleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın tepkisine maruz kalmıştı. Altaylı bahsi geçen videoda, "Bu millet, padişahını boğmuş bir millettir istemediği zaman" ifadelerinde bulunmuştu.

Saral ise Altaylı hakkında bugün bir paylaşımda bulunmuş ve şu açıklamada bulunmuştu:

"Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı."

BU SÖZLERİ YÜZÜNDEN GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Altaylı'nın bu videoda söylediği sözler yüzünden gözaltına alındığı iddia ediliyor.

İşte o video:

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı
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