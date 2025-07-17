Son dakika | Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu! İddianame hazır: Suçlama "Cumhurbaşkanını tehdit"

Son dakika haberi: Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Youtube kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan iddianame düzenlendi.

EN AZ 5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Gazeteci Ceylan Sever, "5 yıldan az olmamak şartıyla" iddianame düzenlendiğini belirtti.

ALTAYLI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Fatih Altaylı, 'cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret' suçlamasıyla ifade vermişti. İşte Altaylı'nın ifadesi:

"Söz konusu yayın ve cümleler bana aittir, ancak Cumhurbaşkanını ne tehdit nede hakaret maksadım vardır. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaydı Hayat şartı ile Cumhurbaşkanlığı yapmasına onay verip vermedikleri sorulmuş, vatandaşların yüzde yetmişi de böyle bir Anayasa değişikliğine onay verip vermeyeceklerini söylemişti.

Ben de bu konu ile ilgili yorumumda Türk halkının tanzimattan bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söyledim. Ve Türk Halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirisel bir tutum takınabildiğini Padişahlık döneminde bile Cuma selamlıklarında Padişahları eleştirdiğini tarihe meraklı bir AFYONCU gibi yakın tarihimiz üzerine uzman bilim insanları ile de defalarca televizyonlarda entelektüel kimliğimle ifade ettim. Bu gibi örnekleri daha önce gerek Murat BARDAKÇI gerek Erhan konuşmuşluğumuz vardır. Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır