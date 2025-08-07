SON DAKİKA! Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli! içerikler kaldırılacak

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan ve Silivri'ye gönderilen gazeteci Fatih Altaylı'ya ait Youtube kanalı hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurumu'ndan (RTÜK) bir uyarı yapılmıştı.

RTÜK LİSANSI İŞARET EDİP 'İZİNSİZ İNTERNET YAYINI' DEMİŞTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube üzerinden yayın yaptığı kanalın lisans sorunu olduğunu ve izinsiz internet yayını yaptığı konusunda uyarıda bulunmuştu. RTÜK tarafından yapılan yasal uyarı sonucunda kanalın lisansı alınmadığı için kapatılması kararı alındı.

ALTAYLI'NIN YOUTUBE KANALI KAPATILDI, İÇERİKLER KALDIRILACAK

RTÜK'ün lisans uyarısının ardından belirlenen sürede gerekli ücretin yatırılıp YouTube kanalı lisansı çıkartılmadığı için gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının kapatılmasına ve yüklenen içeriklerin de kaldırılmasına karar verdildi.