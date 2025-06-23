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Tutuklu Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı kapatılıyor mu? RTÜK'ten ihtar!

Dün akşam saatlerinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan ve Silivri'ye gönderilen gazeteci Fatih Altaylı'ya ait Youtube kanalı hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurumu'ndan (RTÜK) bir uyarı yapıldı. RTÜK'ün Altaylı'nın Youtube kanalının lisansıyla ilgili yaptığı uyarıya göre kanal, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya... İşte tüm detaylar!

Tutuklu Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı kapatılıyor mu? RTÜK'ten ihtar!
Doğukan Akbayır

Youtube videolarının bir tanesinde kullandığı ifadeler sebep gösterilerek gazeteci Fatih Altaylı hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde tutuklandı. RTÜK'ten de Altaylı'nın Youtube kanalıyla ilgili dikkat çeken bir ihtarda bulunuldu.

ALTAYLI'NIN YOUTUBE KANALI KAPATILACAK MI?

RTÜK tarafından yapılan açıklama şöyle:

'İnternet Ortamından Yayın Lisansı Almadan Yayın Hizmeti Yapıldığı Tespit Edilen URL Adresi

https://www.youtube.com/@fatihaltayli

Yukarıda belirtilen URL adresine ilişkin;

'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin “İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri” başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında;

İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak internet ortamından isteğe bağlı yayın lisansı (İNTERNET-İBYH) başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,

Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hâkimliğinden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı,

İhtar olunur.'

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Anahtar Kelimeler:
youtube Fatih Altaylı rtük
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