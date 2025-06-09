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SON DAKİKA | Günlerdir yoğun bakımdaydı... Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti!

Son dakika! Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek geçtiğimiz günlerde evinde talihsiz bir kaza geçirerek elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralanan Zeyrek'in tedavisi günlerdir yoğun bakımda devam ediyordu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Günlerdir yoğun bakımdaydı... Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti!
Doğukan Akbayır

Son dakika! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu elektrik akımına kapılan ve yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten kötü haber geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kara haberi sosyal medya hesabından verdi.

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KAHREDEN HABER

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşam mücadelesini kaybettiğini aktardı.

Memişoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

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BURHANETTİN BULUT: "OY ALDIĞINI ALMADIĞINI AYIRT ETMEZDİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Zeyrek'in acı kaybı sonrası açıklama yaptı.

Bulut, Zeyrek hakkında şu ifadelerde bulundu:

Bu olay olduğu günden bu yana tüm Manisalılar hastane bahçesindeydi. Daha sonra tüm Türkiye onu duydu. Hemen hemen Türkiye’nin her yerinden dualar geliyordu. Genç, hiç kimseyi ayırmayan, canayakın, herkesin sevgilisi bir pozisyondaydı. Oy aldığını, almadığını ayırt etmezdi. Sabahın erken saatlerinden geç saatlere kadar vatandaşın içindeydi. Partimiz açısından da gelecek vadeden bir siyasetçiydi.

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde elektrik akımına kapılmasının ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırmıştı.

Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi günlerdir devam ediyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Ferdi Zeyrek
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