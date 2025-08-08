HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Fındıklı Belediye Başkanına yumruklu saldırı! Çervatoğlu'ndan ilk açıklama: "3 kişiydiler; biri ısırdı"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu saldırıya uğradı. Sahilde uğradığı saldırıyı anlatan Çervatoğlu "3 kişiden biri önce yumruk attı, sonra ısırdı. Belli ki uyuşturucu çetelerine karşı mücadelemizden rahatsız olanlar var" dedi.

Son dakika | Fındıklı Belediye Başkanına yumruklu saldırı! Çervatoğlu'ndan ilk açıklama: "3 kişiydiler; biri ısırdı"

Trabzon'da Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri Çervatoğlu’na yumruk atıp ısırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Çervatoğlu saldırganlardan şikayetçi olmak için karakola gitti.

SALDIRI ANINI ANLATTI: "3 KİŞİDEN BİRİ YUMRUK ATIP ISIRDI"

Saldırı anlarını Halk TV'ye anlatan Çervatoğlu şunları söyledi:

"Bir esrar çetesi saldırdı. Önce belediyeye gidip benimle görüşmek istediklerini söylemişler. Ben o esnada sahildeydim. Halk plajı yapım işinin başındaydım. Sahile gelen 3 kişiden biri önce yumruk attı, sonra ısırdı. Bunlar esrar çetesi. Uyuşturucu kullananan tipler. Bunlardan birinin geçmişte sahilde işletmesi vardı. Biz şimdi halk belediyeciliği anlayışla plajı halka açmak için çalışıyoruz. Plajda bir de işletme açtık. Fındıklı’da uyuşturucu çetelerine karşı emniyetle birlikte bir mücadele içindeyiz. Belli ki bundan rahatsız olanlar var..."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ömrü 10 yıl kısaltıyor’ uyarısı! 'Ömrü 10 yıl kısaltıyor’ uyarısı!
Orman yolunda cesedi bulunan üniversiteli Teslime ile ilgili flaş detay! Anne ve babası için uzaklaştırma kararı almışOrman yolunda cesedi bulunan üniversiteli Teslime ile ilgili flaş detay! Anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Trabzon saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk'tan maça saatler kala sürpriz golcü kararı! İşte G.Saray'ın Antep 11'i

Okan Buruk'tan maça saatler kala sürpriz golcü kararı! İşte G.Saray'ın Antep 11'i

Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

Yüzde 100 arttı! Kapış kapış satılıyor

Yüzde 100 arttı! Kapış kapış satılıyor

İstanbul trafiğinde skandal anlar

İstanbul trafiğinde skandal anlar

İş insanı Halit Yukay'ın yakın arkadaşından dikkat çeken açıklama

İş insanı Halit Yukay'ın yakın arkadaşından dikkat çeken açıklama

Resmi plakalı araca binen kadınların 'escort' olduğu iddia edilmişti! Valilik soruşturma başlattı

Resmi plakalı araca binen kadınların 'escort' olduğu iddia edilmişti! Valilik soruşturma başlattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.