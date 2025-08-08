Son dakika | Fındıklı Belediye Başkanına yumruklu saldırı! Çervatoğlu'ndan ilk açıklama: "3 kişiydiler; biri ısırdı"

Trabzon'da Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri Çervatoğlu’na yumruk atıp ısırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Çervatoğlu saldırganlardan şikayetçi olmak için karakola gitti.

SALDIRI ANINI ANLATTI: "3 KİŞİDEN BİRİ YUMRUK ATIP ISIRDI"

Saldırı anlarını Halk TV'ye anlatan Çervatoğlu şunları söyledi:

"Bir esrar çetesi saldırdı. Önce belediyeye gidip benimle görüşmek istediklerini söylemişler. Ben o esnada sahildeydim. Halk plajı yapım işinin başındaydım. Sahile gelen 3 kişiden biri önce yumruk attı, sonra ısırdı. Bunlar esrar çetesi. Uyuşturucu kullananan tipler. Bunlardan birinin geçmişte sahilde işletmesi vardı. Biz şimdi halk belediyeciliği anlayışla plajı halka açmak için çalışıyoruz. Plajda bir de işletme açtık. Fındıklı’da uyuşturucu çetelerine karşı emniyetle birlikte bir mücadele içindeyiz. Belli ki bundan rahatsız olanlar var..."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır