Son dakika | Fransa yarım asırdır böylesini görmedi! Başbakan Bayrou güvenoyu alamadı, hükümet düştü: Macron'un önünde istifa seçeneği de var

Son dakika haberi: Fransa'da tarihi bir olay yaşandı. Başbakan François Bayrou, Ulusal Meclis’te yapılan oylamada güvenoyu alamayınca hükümet düştü. Böylece Cumhurbaşkanı Macron'un önünde geriye üç seçenek kaldı. Bu gelişme 1958'den yana bir ilk olma özelliğiyle ayrıca önem taşıyor.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Fransa'da Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda merkez sağcı Bayrou hükümetinin tabi olduğu güven oylaması için olağanüstü oturum düzenlendi. François Bayrou hükümeti yapılan oylamada güvenoyu alamadı. Böylece hükümet düştü.

1958'DEN BERİ İLK

François Bayrou hükümeti, Fransa'da 1958'den bu yana güven oylamasıyla düşen ilk hükümet oldu.

MACRON'UN 3 SEÇENEĞİ VAR

AA'nın aktardığına göre; hükümetin düşmesi üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üç seçeneği bulunuyor: Birincisi, yeni hükümet kurmak üzere bir aday atamak, ikincisi erken milletvekili seçimi düzenlemek, son ihtimal ise istifa etmek.

OLASI SENARYOLARI GÖRÜŞTÜ

Macron geçen hafta ülkenin en önemli isimlerinden Senato Başkanı Gerard Larcher ile, bugün ise Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ile Bayrou hükümetinin düşmesi sonrası senaryoları görüştü.

Mevzuata göre Macron'un, Meclis'i feshetmeden önce Parlamento'nun iki kanadının başkanıyla görüşmesi gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

HÜKÜMET 1 YILINI DOLDURMADI

Macron tarafından 13 Aralık 2024'te Bayrou başbakan olarak atanmıştı. Kamu borçları ile darda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri de hükümetle muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, mecliste 2026 bütçesinin masaya yatırmadan önce hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

