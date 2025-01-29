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  4. Son dakika: Gazeteci Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş'a tutuklama talebi

Son dakika: Gazeteci Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş'a tutuklama talebi

29.01.2025 18:14
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Son dakika haberi: İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada gazeteci Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş, 'kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa etme' ve 'yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Son dakika: Gazeteci Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş'a tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımlandığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

SERHAN ASKER VE SEDA SELEK ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında gazeteci Barış Pehlivan, kanalın program koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Seda Selek de gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadelerinin ardından gazeteciler Serhan Asker ve Seda Selek yurt dışı yasağı ve hafta bir gün imza şartıyla serbest bırakıldı.

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TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve kanalın program koordinatörü Kürşad Oğuz 'kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa etme' ve 'yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Barış Pehlivan, savcılıktaki ifadesinde, olay günü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısını takip etmek için belediyede bulunduğunu söyledi.

Toplantının ardından gazetecilik refleksiyle, İmamoğlu'nun açıklamasında adı geçen bilirkişiyi iddialara cevap vermesi amacıyla aradığını söyleyen Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bu sırada yanımda kanal yöneticisi Kürşad Oğuz da vardı. Konuşmaya başladığımda telefonun sesi hoparlördeydi. Kürşad Bey'in gazetecilik refleksiyle herhangi bir eksiklik olmaması amacıyla görüşmeleri kayıt altına aldığını gördüm. Amacımız, bilirkişi ile yaptığımız görüşmeyi kelimesi kelimesine doğru aktarabilmekti ancak daha sonra bu kaydın Halk TV'de yayınlandığını öğrendim. Bunun canlı yayında o an için yayınlanacağını bilmiyordum. Kaldı ki bu görüşmeler yapılırken benim bu görüşmenin ses kaydını yayınlamak gibi bir amacım yoktu."

Seda Selek de ifadesinde, İmamoğlu'nun basın toplantısındaki açıklamalarının sunmuş olduğu programın konusu haline geldiğini, o an ne konuştuklarını tam hatırlayamamakla birlikte konuların kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıdığını söyledi.

Program sırasında rejiden kendisine Pehlivan'ın ses kaydının yayına verileceğinin söylendiğini ifade eden Selek, rejiden kimden geldiğini hatırlamadığı bilginin ardından kaydın yayınlandığını belirtti.

Selek, yayın öncesinde ses kaydının varlığından ve yayınlanacağından haberi olmadığını savunarak, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. İBB Başkanı'nın açıklamasının benim yayın saatime denk gelmesi nedeniyle böyle bir durum gerçekleşti. Muhtemelen farklı bir saatte açıklama yapılsaydı başka bir arkadaşımız bu suçlamayla karşı karşıya kalacaktı." dedi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Barış Pehlivan
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Bu konuda hükümete tam destek.
Allah razı olsun.
Ülkede gazeteci kalmadı
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