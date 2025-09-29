HABER

Sumud Filosu'nda bir tekne su almaya başladı! Türkiye'den tahliye yardımı

İsrail'in Gazze'deki ambargosunu kırmak ve Gazze'ye insani yardım koridoru açılmasını sağlamak için 44 gemilik Sumud Filosu'nda bir tekne su almaya başladı. Gelen bilgilere göre Türkiye, insani yardım taşırken su almaya başlayan bir teknedeki yolcuları tahliye etti.

Sumud Filosu'nda bir tekne su almaya başladı! Türkiye'den tahliye yardımı

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'nda bir tekne su almaya başladı. Su almaya başlayan teknedeki yolcular tahliye edildi.

YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞ

Girit Adası, Kıbrıs Adası ve Mısır üçgenindeki bir bölgede bulunan tekne, sabah saatlerinde yardım çağrısı yaptı. Teknenin kaptanı, telsizle yaptığı çağrıda motor bölümünün su aldığını bildirdi.

TÜRKİYE TAHLİYE ETTİ

Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden yolcuların bulunduğu teknede yaşanan tehlike üzerine Türk Kızılay ve diğer bazı yetkililer harekete geçerek tahliyeyi koordine etti.

Küresel Sumud Filosu'nun, ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, tahliye sürecinde Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılayın sahadaki katkıları sayesinde operasyonun sorunsuz yürütüldüğü vurgulandı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Açıklamada yetkililer, hem katılımcıların güvenli dönüşünün sağlanmasında hem de insani yardımların filoya ulaştırılmasında kritik rol üstlenen Türk hükümetine ve Türk Kızılaya teşekkür ettiklerini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, operasyonun genel seyrinde önemli bir gecikme beklenmediği, filonun hedefe 4 gün içinde ulaşmasının planlandığı ifade edildi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.
