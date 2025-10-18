SON DAKİKA | Gazzelilere nefes olacak! Refah Kapısı açılıyor: Tarih verildi
Son dakika... Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 20 Ekim Pazartesi günü açılacağı öğrenildi. Filistin'in Mısır Büyükelçisi tarafından yapılan açıklamada, "Mısır’daki Filistinlilerin Gazze’ye girmesine izin verilecek" ifadeleri kullanıldı.
