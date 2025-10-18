HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

SON DAKİKA | Gazzelilere nefes olacak! Refah Kapısı açılıyor: Tarih verildi

Son dakika... Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 20 Ekim Pazartesi günü açılacağı öğrenildi. Filistin'in Mısır Büyükelçisi tarafından yapılan açıklamada, "Mısır’daki Filistinlilerin Gazze’ye girmesine izin verilecek" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | Gazzelilere nefes olacak! Refah Kapısı açılıyor: Tarih verildi
Doğukan Akbayır

Son dakika haberi: Filistin'in Mısır Büyükelçisi: Refah Sınır Kapısı Pazartesi günü açılacak. Mısır'daki Filistinlilerin Gazze'ye girmesine izin verilecek.

Ayrıntılar geliyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkkale’de 16 adrese eş zamanlı operasyon: 3 firari hükümlü yakalandıKırıkkale’de 16 adrese eş zamanlı operasyon: 3 firari hükümlü yakalandı
Elazığ’da balıkçı 70 kiloluk turna yakaladıElazığ’da balıkçı 70 kiloluk turna yakaladı

Anahtar Kelimeler:
Filistin Mısır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.