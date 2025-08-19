Son dakika | Gerginlik yargıya taşındı! Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi: CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Özgür Özel arasındaki gerginlik yargıya taşındı.

ÇERÇİOĞLU'NDAN 'ÖZGÜR ÖZEL' HAMLESİ

Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.



Çerçioğlu 14 Ağustos'ta AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü programında AK Parti'ye katılmıştı.

"MAHKEMEYE VERDİM! NAMUSUMA LAF ETTİ"

Öte yandan Çerçioğlu, gazeteci Sinan Burhan'a yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Özgür Özel'i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti. CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı."