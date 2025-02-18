HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Gözler Türkiye’nin mesajındaydı! Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için Ankara'yı adres gösterdi: "Trump'ın politikası Türkiye ile örtüşüyor"

Son dakika | Gözler Türkiye’nin mesajındaydı! Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için Ankara'yı adres gösterdi: "Trump'ın politikası Türkiye ile örtüşüyor"

18.02.2025 17:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışın adresi olarak Ankara'yı gösterdi. Ukrayna lideri Zelenksiy'le bir araya geldikten sonra basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Donald Trump'ın savaşın sonlanması için başlattığı diplomatik girişim Türkiye ile örtüşüyor" mesajı verdi. Zelenskiy ise "Barış görüşmesinde Türkiye, Avrupa dahil tüm taraflar olmalı" dedi.

Son dakika | Gözler Türkiye’nin mesajındaydı! Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için Ankara'yı adres gösterdi: "Trump'ın politikası Türkiye ile örtüşüyor"

Son dakika haberi: Bugün dünyanın gözü kulağı Ankara’da. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy Ankara’ya geldi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa ve heyetlerle görüşme gerçekleştirdi. Kritik zirvenin gündemi Rusya-Ukrayna savaşıydı.

570901_CUMHURBASKANI-RECEP-TAYYIP-ERDOGAN-CUMH

Riyad'daki tarihi Rusya-ABD zirvesi sonrası ilk açıklama Riyad'daki tarihi Rusya-ABD zirvesi sonrası ilk açıklama

ERDOĞAN KÜLLİYE'NİN KAPISINDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirildi.

570903_CUMHURBASKANI-RECEP-TAYYIP-ERDOGAN-CUMH

GÖRÜŞME 3 SAAT SÜRDÜ! İŞTE İLK AÇIKLAMALAR

İki lider üç saat süren görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Basın toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı anlayışıyla savaşın ilk gününden bu yana barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettik.

  • Müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim

ERDOĞAN: "TRUMP'IN POLİTİKASI TÜRKİYE İLE ÖRTÜŞÜYOR"

  • Sayın Trump'ın savaşın sonlanması için bir diplomatik girişim mevcut. Trump'ın politikası Türkiye ile örtüşüyor.

  • Çok sayıda masumun ölümüne ve muazzam bir yıkıma neden olan bu savaş artık sona ermeli. Barış görüşmesine ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır.

Ekran görüntüsü 2025-02-18 172057

ZELENSKİY, TÜRKİYE'DEN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından söz alan Zelenskiy ise şu mesajları verdi:

  • Sayın Erdoğan ile görüş alışverişinde bulunduk. Savaşı bitirecek süreci ele aldık.

  • Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında çok ilkeli bir tutum sergiledi. Türkiye gerek askerlerimizin gerek sivillerimizin serbest bırakılması için kolaylıklar sağladı.

  • Müzakereler adil yürütülmeli. Barış görüşmesinde Türkiye, Avrupa dahil tüm taraflar olmalı.

RİYAD'DAKİ ZİRVEYE REST ÇEKTİ

  • ABD-Rusya görüşmesi sürpriz oldu. Riyad’daki görüşmeyi medyadan öğrendik. Bizi bağlayıcı değil ve sonuçları umurumuzda değil.

"PUTİN BU SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYORSA HER ŞEYDEN ÖNCE ESİR DEĞİŞİMİ YAPILMALI"

  • Diplomasiye geçiş olmalı. Bugün bu müzakereleri yapan hiçbir oyuncu, esirlerin değişimini görüşmüyor. Durum bunu haykırıyor. Esarette olan insanlarımızı evlerine döndürmemiz lazım. Ben pek inanmıyorum ama Putin bu savaşı bitirmek istiyorsa her şeyden önce esir değişimi yapılmalı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Ahmet Minguzzi'yi öldüren katile sosyal medyada destekAhmet Minguzzi'yi öldüren katile sosyal medyada destek
Film gibi olay! Jet Ski ile yıllar sonra geri döndü...Film gibi olay! Jet Ski ile yıllar sonra geri döndü...
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AKOM uyarı kodunun rengini değiştirdi! İstanbullular dikkat, saat saat açıklandı... Kar 40 santimetreye ulaşabilir

AKOM uyarı kodunun rengini değiştirdi! İstanbullular dikkat, saat saat açıklandı... Kar 40 santimetreye ulaşabilir

Galatasaray-Fenerbahçe maçının galibini söylemekle kalmadı bir de skor paylaştı...

Galatasaray-Fenerbahçe maçının galibini söylemekle kalmadı bir de skor paylaştı...

Şampiyonluk oranları derbi öncesi güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe yarışında bir takım açık ara favori gösterildi...

Şampiyonluk oranları derbi öncesi güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe yarışında bir takım açık ara favori gösterildi...

Tarihte bir ilk: Ehliyete üst yaş sınırı geliyor!

Tarihte bir ilk: Ehliyete üst yaş sınırı geliyor!

Riyad'daki tarihi Rusya-ABD zirvesi sonrası ilk açıklama

Riyad'daki tarihi Rusya-ABD zirvesi sonrası ilk açıklama

Önce darp edip sonra camdan dışarı fırlattılar!

Önce darp edip sonra camdan dışarı fırlattılar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.