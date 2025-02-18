Son dakika | Gözler Türkiye’nin mesajındaydı! Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için Ankara'yı adres gösterdi: "Trump'ın politikası Türkiye ile örtüşüyor"

Son dakika haberi: Bugün dünyanın gözü kulağı Ankara’da. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy Ankara’ya geldi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa ve heyetlerle görüşme gerçekleştirdi. Kritik zirvenin gündemi Rusya-Ukrayna savaşıydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirildi.
İki lider üç saat süren görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Basın toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı anlayışıyla savaşın ilk gününden bu yana barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettik.
Sayın Trump'ın savaşın sonlanması için bir diplomatik girişim mevcut. Trump'ın politikası Türkiye ile örtüşüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından söz alan Zelenskiy ise şu mesajları verdi:
Sayın Erdoğan ile görüş alışverişinde bulunduk. Savaşı bitirecek süreci ele aldık.
Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında çok ilkeli bir tutum sergiledi. Türkiye gerek askerlerimizin gerek sivillerimizin serbest bırakılması için kolaylıklar sağladı.
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