Son dakika | Günlerdir aranan polis memurundan acı haber! Diyarbakır'da hastanedeyken kayıplara karışmıştı

Son dakika haberi: Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastaneden ayrılan polis memuru İsmail Tarhan günlerdir aranıyordu. Tarhan'dan acı haber geldi. Ekiplerin bulmak için seferber olduğu Tarhan'ın cansız bedeni Dicle Nehri yakınlarında bulundu.

Son dakika | Günlerdir aranan polis memurundan acı haber! Diyarbakır'da hastanedeyken kayıplara karışmıştı

Son dakika haberi: Hakkari'de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İsmail Tarhan siroz tanısıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavi görürken hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Tarhan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika | Günlerdir aranan polis memurundan acı haber! Diyarbakır da hastanedeyken kayıplara karışmıştı 1

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜRKEN BİR ANDA AYRILMIŞTI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden karaciğer rahatsızlığı nedeniyle sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği tanısıyla yatışı yapıldıktan sonra doktorların izni olmadan 6 Kasım'da hastaneden ayrılan polis memuru İsmail Tarhan'ın (35) bulunması için İl Emniyet Müdürlüğünden Çevik Kuvvet ve Özel Harekat birimleri, su altı arama kurtarma ile AFAD ekiplerince hastane çevresi, Dicle Nehri ve bölgedeki göletlerde arama yapıldı.

Son dakika | Günlerdir aranan polis memurundan acı haber! Diyarbakır da hastanedeyken kayıplara karışmıştı 2

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu Tarhan'ın cansız bedeni Dicle Nehri yakınlarındaki sazlık alanda bulundu.

Son dakika | Günlerdir aranan polis memurundan acı haber! Diyarbakır da hastanedeyken kayıplara karışmıştı 3

Cenaze, olay yerinde yapılacak incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

NE OLMUŞTU?

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan İsmail Tarhan, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 5 Kasım'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Tetkiklerde karaciğer yetmezliği tanısıyla genel cerrahi servisinde yatışı yapılan Tarhan, doktorların izni olmadan 6 Kasım'da hastaneden ayrılmıştı.

Tarhan'dan haber alamayan ailesi, Çarşı Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusunda bulunmuş, kaybolan polisin bulunması için ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
