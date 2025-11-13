Son dakika! Gürcistan'da düşen uçaktaki son şehidin de naaşına ulaşıldı

Son dakika haberi... Türkiye'ye dönmek için Azerbaycan'dan havalanan ve Gürcistan'da düşen C-130 askeri kargo uçağı Gürcistan'da düşmüştü.

GÜRCİSTAN'DA DÜŞEN UÇAKTAKİ SON ŞEHİDİN NAAŞINA ULAŞILDI

Uçakta bulunan 20 askerimiz şehit olurken, kazanın ardından başlatılan çalışmalarda 19 askerimizin naaşına ulaşılmıştı. Yapılan çalışmalarda son askerimizin de naaşına ulaşıldı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dün yaptığı açıklama ile şehitlerimizin naaşının Türkiye'ye getirileceğini söylemişti. Duran, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir.

Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir" demişti.