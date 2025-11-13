HABER

Son dakika! Gürcistan'da düşen uçaktaki son şehidin de naaşına ulaşıldı

Son dakika haberi... Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düşen C-130 askeri kargo uçağındaki 20 askerden son şehidin de naaşına ulaşıldı. Şehitlerin naaşı, arama kurtarma ve kaza kırım heyetini Gürcistan'a götüren A-400M uçağı ile Türkiye'ye getirilecek.

Son dakika! Gürcistan'da düşen uçaktaki son şehidin de naaşına ulaşıldı
Melih Kadir Yılmaz

Son dakika haberi... Türkiye'ye dönmek için Azerbaycan'dan havalanan ve Gürcistan'da düşen C-130 askeri kargo uçağı Gürcistan'da düşmüştü.

Son dakika! Gürcistan da düşen uçaktaki son şehidin de naaşına ulaşıldı 1

GÜRCİSTAN'DA DÜŞEN UÇAKTAKİ SON ŞEHİDİN NAAŞINA ULAŞILDI

Uçakta bulunan 20 askerimiz şehit olurken, kazanın ardından başlatılan çalışmalarda 19 askerimizin naaşına ulaşılmıştı. Yapılan çalışmalarda son askerimizin de naaşına ulaşıldı.

Son dakika! Gürcistan da düşen uçaktaki son şehidin de naaşına ulaşıldı 2

TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dün yaptığı açıklama ile şehitlerimizin naaşının Türkiye'ye getirileceğini söylemişti. Duran, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir.

Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir" demişti.

