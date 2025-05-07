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Son dakika haberi: AFAD duyurdu! Marmara Denizi'nde ikinci deprem...

Son dakika haberi: İstanbul'da 23 Nisan tarihinde meydana gelen 6,2'lik depremin ardından artçı sarsıntıların süreceği belirtilmişti. Bugün Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre sabah saat 08:07'de meydana gelen 3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12:22'de 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise sabahki depremin boyutunu 3,1 olarak kayıtlara geçti. İkinci depremin boyutu ise 3,4 olarak ölçüldü.

Son dakika haberi: AFAD duyurdu! Marmara Denizi'nde ikinci deprem...
Melih Kadir Yılmaz

Son dakika haberi: İstanbul'da 23 Nisan tarihinde meydana gelen 6,2'lik depremin ardından vatandaşlar kendilerini dışarıya atmıştı. Bazı vatandaşlar günlerce evine giremezken uzmanlar yaptıkları açıklamalarda artçı sarsıntılar yaklaşık olarak 1 ay süreceğini belirtmişti.

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MARMARA DENİZİ'NDE İKİ DEPREM

6,2'lik depremin ardından artçılar hala devam ederken, bugün Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi.

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3,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

AFAD'ın verilerine göre ilk deprem sabah 08:07'de meydana geldi. 3 büyüklüğündeki sarsıntı yerine 12.1 kilometre altında yaşandı. Marmara Denizi'ndeki ikinci deprem ise saat 12:22'de meydana geldi. 3.2 büyüklüğündeki deprem yerin 9,62 kilometre altında yaşandı.

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KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3.4 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi ise sabahki depremin büyüklüğünü 3.1 olarak açıkladı. İkinci depremin büyüklüğü ise 3.4 olarak kayıtlara geçti.

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deprem kandilli rasathanesi Marmara Denizi İstanbul afad
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