Son dakika haberi: AFAD duyurdu! Marmara Denizi'nde ikinci deprem...

Son dakika haberi: İstanbul'da 23 Nisan tarihinde meydana gelen 6,2'lik depremin ardından vatandaşlar kendilerini dışarıya atmıştı. Bazı vatandaşlar günlerce evine giremezken uzmanlar yaptıkları açıklamalarda artçı sarsıntılar yaklaşık olarak 1 ay süreceğini belirtmişti.

MARMARA DENİZİ'NDE İKİ DEPREM

6,2'lik depremin ardından artçılar hala devam ederken, bugün Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi.

3,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

AFAD'ın verilerine göre ilk deprem sabah 08:07'de meydana geldi. 3 büyüklüğündeki sarsıntı yerine 12.1 kilometre altında yaşandı. Marmara Denizi'ndeki ikinci deprem ise saat 12:22'de meydana geldi. 3.2 büyüklüğündeki deprem yerin 9,62 kilometre altında yaşandı.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3.4 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi ise sabahki depremin büyüklüğünü 3.1 olarak açıkladı. İkinci depremin büyüklüğü ise 3.4 olarak kayıtlara geçti.