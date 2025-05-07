Son dakika haberi: AFAD duyurdu! Marmara Denizi'nde ikinci deprem...

Son dakika haberi: İstanbul'da 23 Nisan tarihinde meydana gelen 6,2'lik depremin ardından vatandaşlar kendilerini dışarıya atmıştı. Bazı vatandaşlar günlerce evine giremezken uzmanlar yaptıkları açıklamalarda artçı sarsıntılar yaklaşık olarak 1 ay süreceğini belirtmişti.
6,2'lik depremin ardından artçılar hala devam ederken, bugün Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre ilk deprem sabah 08:07'de meydana geldi. 3 büyüklüğündeki sarsıntı yerine 12.1 kilometre altında yaşandı. Marmara Denizi'ndeki ikinci deprem ise saat 12:22'de meydana geldi. 3.2 büyüklüğündeki deprem yerin 9,62 kilometre altında yaşandı.
Kandilli Rasathanesi ise sabahki depremin büyüklüğünü 3.1 olarak açıkladı. İkinci depremin büyüklüğü ise 3.4 olarak kayıtlara geçti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum