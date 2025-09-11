HABER

Son dakika! Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu! 8 gözaltı kararı

Son dakika haberi: Sabah saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece Başsavcılığı Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu.

Ufuk Dağ

Son dakika: Can Holdinge operasyon! Şirket sahibi Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın araalrında bulunduğu 8 kişi için gözaltı kararı verildi. Sözcü'de yer alan habere göre ise Habertürk ve Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu.

SUÇLAMALAR NELER?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltiliyor.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde bulunan başta Habertürk ve Show TV de olmak üzere 121 şirkete el konuldu.
Jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinde Can Holding Genel Merkezi başta olmak üzere holdinge bağlı şirketlerde arama yapmaya başladı.

ARALIK 2024'TE SATILMIŞTI

Turgay Ciner, Aralık 2024’te Habertürk ve Show TV’yi de kapsayan tüm hisselerini Can Grubu’na devretmiş ve medyadan çekilmişti. O dönem Can Holding’den yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

“Park Grubu ile Ciner Yayın Holding’in hisse devri için sözleşme imzalanmıştır. Park Grubu’na bu süreçteki nezaketleri için teşekkür ederiz. Devir işlemleri tamamlandıktan sonra, medya sektöründeki yatırımlarımız, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Tekdağ’ın liderliğinde yürütülecektir.”

