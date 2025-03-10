HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Son dakika | Hızlı tren şantiyesinde kahreden olay! Düşen kaya parçalarından kaçamadı: 1 ölü 1 yaralı

Son dakika | Hızlı tren şantiyesinde kahreden olay! Düşen kaya parçalarından kaçamadı: 1 ölü 1 yaralı

10.03.2025 15:39
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
10.03.2025 15:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kayseri'de hızlı tren şantiyesine kaya parçaları düştü. Kaya parçaları bir işçinin ölümüne, bir işçinin de yaralanmasına yol açtı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek acı olayla ilgili olay yerinden detayları paylaştı.

Son dakika haberi: Kayseri’de Kocasinan ilçesine bağlı Karakimse mevkide 7 kişinin çalışma yaptığı hızlı tren şantiyesine kaya parçaları düştü. Çalışanlardan 5’i kaçarak olaydan yara almadan kurtulurken, kayaların isabet ettiği 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi de yaralandı.

AW409361_01

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kolluk kuvvetleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı işçi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

AW409361_02

VALİ ÇİÇEK: GÖÇÜK DEĞİL, KAYA DÜŞTÜ

Olayla ilgili açıklama yapan Vali Çiçek, "7 tane işçimizin vardiya çalışmasında aslında bir göçük değil, yukarıdan kaya parçalarının aşağı düşmesi sırasında 5 tane işçimiz olayın olduğunu fark ederek kaçarken, maalesef bir vatandaşımız kafasına direkt çarpması sonucunda vefat ediyor. Diğer arkadaşımız da yaralanıyor. Ayaklarında 2-3 tane kırık var ve kendisi hastaneye intikal etti. Dediğim gibi, bir göçük değil, kaya düşmesi sonucunda direkt kafasına isabet ediyor. Oğlu da burada, yeğenleri de burada.

AW409361_03

"YARALI VATANDAŞIMIZIN HAYATİ TEHLİKESİ ŞU AN İÇİN YOK"

Diğer 5 kardeşimiz çok şükür ki hiç yara almıyor. 1 arkadaşımız yaralı, ayaklarında kırıklar var. Maalesef bir vatandaşımızı da kaybettik. Yaralı vatandaşımızın hayati tehlikesinin şu an için olmadığını öngörüyoruz. Çünkü sadece ayaklarında 1-2 kırık olduğunu biliyoruz. Hastanede bir şey çıkmadığı sürece hayati tehlikesinin olmadığını biliyoruz.

AW409361_07

"MAKİNENİN TAM ÇALIŞMAYI DURDURDUĞU ANDA OLMUŞ"

İçeride ekskavatör var. Makinenin çalıştığı sırada tam çalışmayı durdurduğu anda olmuş bildiğimiz kadarıyla. Başımız sağ olsun. Göçük altında insanların olduğu bilgisi üzerine AFAD anında intikal etti. Ancak geldiğimizde vatandaşın ilk anlattığı zaten 1 kişinin eks diğerinin de yaralı olduğu ve göçük altında kimsenin olmadığıydı. Başımız sağ olsun" dedi.

AW409361_05

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Küçük çocuğuna taciz infial yaratmıştı! Harekete geçildiKüçük çocuğuna taciz infial yaratmıştı! Harekete geçildi
"Bir sınıf bir koli" projesi Ramazan yardımları devam ediyor"Bir sınıf bir koli" projesi Ramazan yardımları devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
İşçi Kayseri tren afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deprem bölgesinde betonun fiyatını duyan Bakan Kurum sinirlendi! Vali'ye döndü: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Deprem bölgesinde betonun fiyatını duyan Bakan Kurum sinirlendi! Vali'ye döndü: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Son dakika | Hızlı tren şantiyesinde kahreden olay! Düşen kaya parçalarından kaçamadı: 1 ölü 1 yaralı

Son dakika | Hızlı tren şantiyesinde kahreden olay! Düşen kaya parçalarından kaçamadı: 1 ölü 1 yaralı

Antrenmana çıkmıyor! Trabzonspor'dan Şenol Güneş kararı

Antrenmana çıkmıyor! Trabzonspor'dan Şenol Güneş kararı

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu!

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu!

İmamoğlu hakkında skandal 'ölüm' çağrısı! Harekete geçildi

İmamoğlu hakkında skandal 'ölüm' çağrısı! Harekete geçildi

Fabrikaları olan iş insanına tehdit! 13 kez kurşunladılar, şehri terk etmeyi düşüyor

Fabrikaları olan iş insanına tehdit! 13 kez kurşunladılar, şehri terk etmeyi düşüyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.