SON DAKİKA | Hürmüz'deki gemilere ateş açıldı, Hamaney duyurdu: "Savaşa hazırız"

Son dakika: İran ordusu, ABD'nin deniz ablukasına karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığını açıkladı.

İKİ GEMİYE ATEŞ AÇILDI

İngiltere; boğazdan geçmeye çalışan iki ticari gemiye ateş açıldığını bildirdi.

HAMANEY: "İRAN DONANMASI SAVAŞA HAZIR"

İran dini lideri Hamaney ise yaptığı açıklamada "Donanma savaşa hazır." dedi.

Hamaney, olası bir askeri gerilimde karşı tarafa ağır bedeller ödetileceği mesajını verdi.

Hamaney’in yayımladığı mesajda, İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını koruma konusundaki kararlılığı ön plana çıktı.

Hamaney'in paylaşımında, "Silahlı Kuvvetlerimizin insansız hava araçları Amerikalı ve Siyonist canilere yıldırım gibi çarptığı gibi, cesur deniz kuvvetleri de düşmanlara yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır" ifadeleri yer aldı.