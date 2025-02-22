SON DAKİKA | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha!

Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle "Resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatıldı. İmamoğlu'nun bundan önce 5 farklı dava için 23 yıl hapsi istenmişti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu hakkında farklı gerekçelerle açılan 5 dava bulunduğunu bildirdi. Bu davaların toplam yaklaşık 23 yıl hapis cezasına denk geldiğini belirten Ongun, İmamoğlu hakkında ayrıca siyasi yasak talep edildiğini belirterek, "Siyasi tarihimizin hakkında en çok hapis cezası ve 5 kez siyasi yasak istenen belediye başkanı Ekrem İmamoğlu oldu" demişti.
İmamoğlu'na yönelik davalar şöyle:
Ahmak Davası
Türk Ceza Kanunu 125/2-1,
125/3-a,4,5, 43/2-1
İstenen ceza 2 yıl 11 ay
Ordu Valisi Davası
Türk Ceza Kanunu 125/3-a
İstenen ceza 2 yıl
Büyükçekmece Davası
Türk Ceza Kanunu 235/1
İstenen ceza 7 yıl
Bilirkişi Davası
Türk Ceza Kanunu'nun 277/1,
istenen ceza 4 yıl hapis cezası
Okuyucu Yorumları 0 yorum