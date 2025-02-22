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  4. SON DAKİKA | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha!

SON DAKİKA | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.02.2025 12:44
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Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahte diploma iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha!

Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle "Resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatıldı. İmamoğlu'nun bundan önce 5 farklı dava için 23 yıl hapsi istenmişti.

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İMAMOĞLU İÇİN ŞİMDİYE DEK 23 YIL HAPSİ İSTENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu hakkında farklı gerekçelerle açılan 5 dava bulunduğunu bildirdi. Bu davaların toplam yaklaşık 23 yıl hapis cezasına denk geldiğini belirten Ongun, İmamoğlu hakkında ayrıca siyasi yasak talep edildiğini belirterek, "Siyasi tarihimizin hakkında en çok hapis cezası ve 5 kez siyasi yasak istenen belediye başkanı Ekrem İmamoğlu oldu" demişti.

İMAMOĞLU'NA DAHA ÖNCEDEN YÖNELTİLEN SORUŞTURMALAR

İmamoğlu'na yönelik davalar şöyle:

  1. Ahmak Davası
    Türk Ceza Kanunu 125/2-1,
    125/3-a,4,5, 43/2-1
    İstenen ceza 2 yıl 11 ay

  2. Ordu Valisi Davası
    Türk Ceza Kanunu 125/3-a
    İstenen ceza 2 yıl

  3. Büyükçekmece Davası
    Türk Ceza Kanunu 235/1
    İstenen ceza 7 yıl

  4. Bilirkişi Davası
    Türk Ceza Kanunu'nun 277/1,
    istenen ceza 4 yıl hapis cezası

  5. Başsavcı Davası
    Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3.a-4 maddesi
    Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle maddesi
    Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi
    İstenen ceza 7 yıl 4 ay.
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Ekrem İmamoğlu soruşturma ibb
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