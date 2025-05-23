SON DAKİKA | İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun koruma müdürü ve özel kalemi de gözaltında

Son dakika: İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 4. dalga operasyon gerçekleştiriliyor. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
Soruşturma kapsamında, gözaltına alınanlar arasında 2. dalga operasyonunda alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt bulunuyor.
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