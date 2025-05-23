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SON DAKİKA | İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun koruma müdürü ve özel kalemi de gözaltında

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında dördüncü dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun koruma müdürü ve özel kalemi de gözaltında
Devrim Karadağ

Son dakika: İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 4. dalga operasyon gerçekleştiriliyor. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

49 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

KRİTİK İSİMLER GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınanlar arasında 2. dalga operasyonunda alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu son dakika ibb
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