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Son dakika: İBB’ye yeni operasyon! Çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi

İBB'ye yönelik operasyonlara bugün bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 5. dalga operasyon başlatıldı. Aralarında Büyükçekmece, Avcılar ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanları dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. İSFALT Genel müdürü de gözaltı alınlar arasında yer aldı. Operasyon kapsamında 4 farklı soruşturmada 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Son dakika: İBB’ye yeni operasyon! Çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile birlikte başlayan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör iddiasıyla yürüttüğü soruşturmanın 5. dalga operasyonu başladı.

Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, İBB İştiraki İSFALT Müdürü Burak Korzay, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu da hakkında gözaltı kararı olan isimler arasında yer alırken Beşiktaş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcılarının hakkında da gözaltı kararı olan isimler arasında olduğu belirtildi.

Evlerde arama ve gözaltı yapılıyor.

AYRINTILAR BİRAZDAN...
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Gözaltı Büyükçekmece Gaziosmanpaşa haberler ibb
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