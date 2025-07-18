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SON DAKİKA | İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon dalgası! Gözaltı kararları var!

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 18 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA | İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon dalgası! Gözaltı kararları var!

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

18 GÖZALTI KARARI VAR

Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi.

OPERASYON BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk son dakika ibb
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