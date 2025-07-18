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SON DAKİKA | İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon! Erdal Erzincan’ın kardeşi Deniz Erzincan da gözaltında

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Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 18 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Operasyonlar kapsamında 14 isim yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında usta sanatçı Erdal Erzincan’ın kardeşi Deniz Erzincan da yer aldı.

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

18 GÖZALTI KARARI VAR

Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi.

OPERASYON BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

Operasyonlar kapsamında 14 isim yakalanarak gözaltına alındı.

ERDAL ERZİNCAN'IN KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında usta sanatçı Erdal Erzincan’ın kardeşi Deniz Erzincan da yer aldı.

SON DAKİKA | İBB ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon! Erdal Erzincan’ın kardeşi Deniz Erzincan da gözaltında 1

Erdal Erzincan

Gözaltına alınanlar:

1-Erdinç Karataş

2-Ahmet Kudu

3-Erdal Günaydın

4-Muzaffer Hacımustafaoğlu

5-Can Karataş

6-Abdullah Karataş

7-Metin Demirci

8-Oktay Nuri Çelik

9-Ali Haydar Özkazanç

10-Murat Timuçin Altıer

11-Deniz Erzincan

12-Ali Cüneyt Özdemir

13-Gülşen Çokyiğit

14-Taylan Çokyiğit
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Yolsuzluk son dakika ibb
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