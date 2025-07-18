SON DAKİKA | İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon! Erdal Erzincan’ın kardeşi Deniz Erzincan da gözaltında

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.
Operasyonlar kapsamında 14 isim yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında usta sanatçı Erdal Erzincan’ın kardeşi Deniz Erzincan da yer aldı.
Erdal Erzincan
Gözaltına alınanlar:
1-Erdinç Karataş
2-Ahmet Kudu
3-Erdal Günaydın
4-Muzaffer Hacımustafaoğlu
5-Can Karataş
6-Abdullah Karataş
7-Metin Demirci
8-Oktay Nuri Çelik
9-Ali Haydar Özkazanç
10-Murat Timuçin Altıer
11-Deniz Erzincan
12-Ali Cüneyt Özdemir
13-Gülşen Çokyiğit
14-Taylan Çokyiğit
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